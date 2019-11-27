Санкт-Петербург, 27 ноября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в третьем чтении бюджет Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передаёт 27 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательно собрание Санкт-Петербурга

В окончательной редакции законопроекта о бюджете было утверждено, что доходы городской казны в 2020 году составят 674,9 млрд рублей, расходы — 727,7 млрд рублей, дефицит бюджета составит 52,7 млрд рублей.

«Проект бюджета принят в целом и передаётся губернатору Петербурга на подписание», — сказал после голосования председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

Напомним, при первом чтении городские депутаты раскритиковали проект петербургского бюджета на 2020 год, предложенный Смольным, но большинством голосов приняли его. Позже во втором чтении бюджета были увеличены расходная и доходная части, приняты поправки губернатора и фракции «Единая Россия».