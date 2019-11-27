Калужская область делает ставку на сквозные технологии
Калуга, 27 ноября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. В Калуге намерены выработать меры поддержки для предприятий, разрабатывающих продукты и платформенные решения на базе сквозных технологий, а также содействовать им в получении федеральных грантов. Об этом заявил министр цифрового развития Калужской области Александр Архангельский на Калужском промышленно-инновационном форуме, сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Калужский министр специально сделал акцент на сквозных технологиях — искусственном интеллекте, системе распределённого реестра (блокчейн), промышленном интернете, робототехнике и беспроводной связи — как на инструменте развития ключевых направлений бизнеса.
В 2019 году в регионе инициировано создание клуба «Цифровой промышленник Калужской области» — нового формата встреч бизнеса, власти и экспертного сообщества. Первое заседание клуба было посвящено обсуждению вопроса о возможности использования мер господдержки производителей при переходе на IT-технологии.