Майдан поднял планку морали на уникальную высоту — архиепископ Святослав
Ватикан, 30 ноября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Майдан установил для украинского народа высокий уровень морали, полагает глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Что вкладывает он в эти слова, рассказывает в своем обзоре католической прессы редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.
Оказывается, майдан стал манифестацией представления украинцев о себе как о европейском народе, и корни этого представления лежат «в европейском выборе равноапостольного князя Владимира».
Преступления против майдана, подчеркивает архиепископ, срока давности не имеют.
О других темах, которые обсуждают мировые католические СМИ, читайте в статье Станислава Стремидловского «Ватикан потребовал от интернет-гигантов бороться с детской порнографией».