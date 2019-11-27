Тбилиси, 27 ноября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что для него неприемлемы деструктивные действия оппозиции. Об этом 27 ноября сообщает агентство «Новости-Грузия».

Каха Каладзе

Мэр столицы Грузии подверг критике действия оппозиции, которая добивается внеочередных выборов, проводя пикеты парламента и других государственных учреждений. Вместе с тем Каладзе указал, что даже если он окажется в оппозиции, то не будет действовать незаконными методами.

«Для меня неприемлемы деструктивные действия. Я думаю, что конструктивность имеет значение, исходя, опять-таки, из интересов нашей страны. Я сегодня во власти, завтра могу быть в оппозиции вместе со своей командой, со своей партией. Но я никогда не пойду против интересов своей страны, мы никогда не будем деструктивными. Мы всегда исходим, исходили и будем исходить из интересов страны», — заявил Каладзе в беседе с журналистами.

Существует мнение, что Каладзе действительно может формально уйти в оппозицию перед парламентскими выборами, чтобы создать партию-саттеллит для «Грузинской мечты».

Известный футболист, а с 2012 года министр энергетики Грузии Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси в октябре 2017 года, получив свыше 51% голосов избирателей. На счету Каладзе числится 9,6 миллиона долларов, недвижимость в Тбилиси и Киеве, а также несколько дорогостоящих автомобилей, сообщает «Новости-Грузия».