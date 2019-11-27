Санкт-Петербург, 27 ноября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В Заксобрании Петербурга сегодня, 27 ноября, согласовали кандидатуру Валерия Пикалёва на должность вице-губернатора, главы администрации губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Валерий Пикалёв

До сегодняшнего дня Пикалёв занимал должность заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности. В прошлом он служил в Федеральной службе охраны, работал в администрации Новгородской области.

По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, в адрес парламента поступило обращение губернатора Александра Беглова согласовать Валерия Пикалёва на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Петербурга.

Поднявшегося на трибуну Заксобрания кандидата в вице-губернаторы депутат Борис Вишневский («Яблоко») спросил о корабле «Михаил Дудин», который с грузом в 600 тонн урановых «хвостов» из Германии встал на якорь рядом с дамбой Петербурга в Финском заливе. Парламентарий обеспокоился дальнейшей судьбой груза и причинами швартовки. На что Пикалёв ответил, что пока не изучал этот вопрос, но обязательно ознакомится и даст ответ.

В сферу ответственности Пикалёва будут входить вопросы безопасности, из-за чего глава фракции КПРФ Ольга Ходунова спросила его об отношении к мирным шествиям и митингам. В свою очередь кандидат на должность вице-губернатора сослался на 54-ФЗ. «Моя работа и мои административные решения будут обязательно находиться строго в рамках действующего законодательства», — заверил он.

В свою очередь Надежда Тихонова («Справедливая Россия») спросила, с какими фракциями ЗакСа были у кандидатов встречи перед утверждением кандидатур, и с чем связана спешка с утверждением. Этот же вопрос поддержали и в «Партии роста», на что Пикалев переадресовал его к Александру Беглову.

По результатам тайного голосования кандидатуру Пикалёва утвердили 38 голосами депутатов Заксобрания Петербурга.