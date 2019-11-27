Калуга, 27 ноября, 2019, 13:54 — ИА Регнум. В Калуге сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции задержали двоих жителей Московской области, подозреваемых в сбыте поддельных денег. Об этом 27 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского регионального управления МВД.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

По предварительной информации, 43-летний калужанин опубликовал в интернете объявление о продаже зимних автомобильных колёс. Вскоре ему позвонил мужчина и сообщил, что готов их приобрести. Молодой человек, приехавший на сделку, расплатился денежными купюрами. Когда калужанин пришёл в банк, чтобы положить деньги на счёт, то узнал, что купюры фальшивые.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались два жителя Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.