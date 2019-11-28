Президент РФ Владимир Путин 27 ноября работает в Санкт-Петербурге. Важнейшим пунктом программы его рабочей поездки станет открытие новой платной автотрассы М11 Москва — Санкт-Петербург. Глава государства проведёт совещание по вопросу о влиянии новой дороги на социально-экономическое развитие субъектов Федерации.

Также Владимир Путин посетит «Адмиралтейские верфи», проведёт встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, посетит клуб дзюдо «Турбостроитель», примет участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
10:30 27.11.2019

Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом. В ходе визита запланирована обширная программа, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Владимир Путин 27 ноября посетит Санкт-Петербург

10:32 27.11.2019

Владимир Путин в Петербурге посетит судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи». Там он осмотрит новейшую подводную лодку и два строящихся ледокольных судна, а также примет участие в закладке боевого ледокола «Николай Зубов».

Читайте также: При участии Путина заложат боевой ледокол «Николай Зубов»

10:34 27.11.2019

Президент России Владимир Путин в Петербурге примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, которого он лично хорошо знал. Концепция памятника и место его установки вызвали нешуточные споры в архитектурно-художественном сообществе Петербурга, сообщало ИА REGNUM.

Читайте также: В Петербурге с участием президента откроют «спорный» памятник Гранину

10:35 27.11.2019

Памятник Даниилу Гранину Телеканал «Санкт-Петербург» (topspb.tv)

10:45 27.11.2019

У президента России в Петербурге намечена обширная программа поездок и встреч, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения по требованиям безопасности при охране главы государства.

Читайте также: Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах

10:46 27.11.2019

«В программе Владимира Путина в Санкт-Петербурге сегодня 13 (тринадцать!) мероприятий», — пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

10:59 27.11.2019

Дизельная подлодка «Петропавловск-Камчатский», которую сегодня осмотрит президент Владимир Путин на «Адмиралтейских верфях», 25 ноября принята в состав Военно-морского флота России. Подлодка будет входить в состав 19-й бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. «Петропавловск-Камчатский» — первая из шести субмарин проекта 636.3 для ТОФ.

Читайте также: ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»

11:22 27.11.2019

Трасса М11. russianhighways.ru

11:42 27.11.2019

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не приехал в Мариинский дворец, где Законодательное собрание города сегодня рассматривало предложенные им кандидатуры на должности новых вице-губернаторов. Очевидно, что глава города не смог приехать к депутатам, поскольку сопровождает президента России Владимира Путина, работающего сегодня в Петербурге.

12:05 27.11.2019

Президент России Владимир Путин осмотрит на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге патрульный корабль ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин». Он был спущен на воду 25 октября 2019 года и сейчас достраивается. Этот универсальный корабль, который строили с апреля 2017 года, относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолеть лёд толщиной до 1,7 метра.

Подробнее об этом: В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин»

12:06 27.11.2019

Спуск на воду корабля «Иван Папанин» ИА REGNUM

12:35 27.11.2019

Сообщалось также, что президент РФ в Санкт-Петербурге посетит церемонию прощания с бывшим ректором СПбГУ, ученым-лингвистом Людмилой Вербицкой.

12:50 27.11.2019

Поездка Путина в Петербург начнется с печального мероприятия — траурной церемонии прощания с Людмилой Вербицкой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путина и Вербицкую связывала давняя дружба. Президент очень уважал Вербицкую лично и её академические знания, пояснил Песков.

Об этом: Путин посетит церемонию прощания с Людмилой Вербицкой

13:09 27.11.2019

Владимир Путин на торжественной церемонии закладки на «Северной верфи» двух серийных фрегатов проекта 22 350 — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». 23−24.04.2019, Санкт-Петербург, kremlin.ru

13:25 27.11.2019

Владимир Путин прибыл в здание Двенадцати коллегий — главное здание СПбГУ — в актовом зале которого проходит церемония прощания с бывшим ректором этого вуза, ученым-филологом Людмилой Вербицкой. Путин, выпускник юрфака СПбГУ, был лично знаком с Вербицкой, советовался с ней по сложным языковым вопросам.

Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября в возрасте 83 лет в результате тяжелого заболевания. После прощания и отпевания ее похоронят на Северном кладбище Петербурга.

13:27 27.11.2019

Главное здание СПбГУ ИА REGNUM

13:30 27.11.2019

Фотография макета трассы М-12 «Москва — Казань» опубликована 27 ноября телеграм-каналом «Пул №3».

По данным источника, макет готовятся показать президенту РФ Владимиру Путину.

Читайте также: Трасса М-12 может пройти в Подмосковье южнее М-7

13:53 27.11.2019

Владимир Путин прибыл к месту торжественного открытия новой автомагистрали М-11, которая связала Москву и Санкт-Петербург. Трасса длиной 669 км от МКАД до КАД Петербурга позволить добраться из одного конца в другой за 5,5 часов при разрешенной скорости 130 километров в час.

13:59 27.11.2019

Трасса М-11 станет не только лучшей дорогой между двух столиц, но и примет на себя транзитное движение, идущее от границы РФ с Евросоюзом в сторону южных регионов и в обратном направлении. Она разгрузит от транзитного транспорта межобластные дороги и старую трассу М-10 «Россия».

14:01 27.11.2019

Проект по строительству М-11 осуществлялся на принципах государственно-частного партнёрства. В его условия были включены инвестиционные обязательства исполнителей по софинансированию выполняемых работ. Проезд по трассе М-11 — платный, его стоимость — от 1300 до 2000 рублей, в зависимости от типа транспортного средства, дня недели и условий оплаты (наличные или транспондер).

14:05 27.11.2019

Владимир Путин побывал в центре управления организацией движения на новой трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, пообщался со строителями трассы и запустил движение автотранспорта по федеральной автомагистрали. Движение открыла колонна грузовых автомобилей.

14:10 27.11.2019

Владимир Путин открыл совещание по вопросу о влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.

14:12 27.11.2019

Владимир Путин напомнил, что меморандум о намерении построить трассу М-11 был подписан в Париже еще в 2006 году при участии ныне покойного президента Франции Жака Ширака. Он отметил, что трасса построена на принципах ГЧП, с участием иностранного капитала, и явилась доказательством того, что общими усилиями власти и бизнеса можно достичь многого.

14:14 27.11.2019

«В истории дорожного строительства России ничего подобного пока не было», — сказал президент РФ о новой трассе М-11. «Но, как сказали мне сейчас рабочие, теперь есть», — добавил Владимир Путин, поблагодарив всех, кто имел отношение к строительству новой автомагистрали.

14:19 27.11.2019

Новую автомобильную дорогу М-11 еще предстоит оснастить необходимой инфраструктурой, заявил президент РФ Владимир Путин.

«А это целиком и полностью ваша задача», — сказал он, обращаясь к губернаторам регионов, через которые проходит трасса: Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Санкт-Петербург.

«Дорожники своё дело сделали, трасса построена, а вот обустройство трассы — оно как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии. Пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет и так далее — всё должно работать по современному», — поручил Путин.

14:21 27.11.2019

«Это первый опыт, опыт положительный, хороший. Есть планы дальнейшего развития подобных трасс, по другим направлениям», — сказал Владимир Путин на совещании после открытия трассы М-11.

14:25 27.11.2019

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «грандиозным событием» открытие трассы М-11, которая связала две крупнейшие агломерации страны и находящиеся между ними регионы общей численностью населения свыше 26 млн человек. Собянин рассказывает о том, как дорожная инфраструктура Москвы готова к принятию трафика от М-11. По его словам, МКАД давно стал городской дорогой, и уже не вмещает транзитный транспорт.

14:29 27.11.2019

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие новой трассы М-11 положительно отразится на развитии района аэропорта «Шереметьево». Но главное — новая трасса разгрузит существующие дороги, в том числе Ленинградское шоссе, снизит аварийность и смертность в ДТП, поможет освободить от транзита города Московской области, которые станут более доступны для туристов.

14:33 27.11.2019

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что для его области открытие М-11 имеет важное экономическое значение. Это поможет развивать туристические кластеры, увеличить турпоток в область до 2 млн человек в год. А ожидаемое строительство северного транспортного обхода Твери в рамках М-11 позволит создать новые транспортные коридоры в направлении Вологодской, Ярославской и Московской областей.

14:36 27.11.2019

Открытие трассы М-11 для Тверской области имеет большое значение. Об этом накануне церемонии запуска трассы заявил губернатор Игорь Руденя.

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Читайте подробнее: Тверской губернатор Руденя оценил значение трассы М-11

14:37 27.11.2019

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил на совещании с Путиным, что создание М-11 «позволило оживить два города — Боровичи и Угловка». «Турист поехал с Москвы более активно», — сказал Никитин. Это создает новые рабочие места. «Самая главная цифра — в 3,5 раза снижение аварийности в районе Валдая», — добавил губернатор.

14:39 27.11.2019

В рамках строительства автомобильной трассы М-11 построено 330 мостов и мостовых переходов, сообщил президент Владимир Путин.

14:43 27.11.2019

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что трасса М-11 позволит реализовать увеличивающийся потенциал портовых комплексов в Ленобласти, на берегу Финского залива. Без этой трассы фуры с грузами в порты или из портов вставали в гигантские пробки на трассе М-10 «Россия».

Кроме того, открытие М-11 позволит развивать туристическую отрасль, в том числе в рамках межрегионального проекта «Государева дорога».

14:45 27.11.2019

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассчитывает на повышение деловой активности с введением трассы М-11. Облегчится ведение бизнеса, доставка товаров, улучшится транспортная обстановка на юге Петербурга, в том числе в районе туристически привлекательных пригородов.

14:46 27.11.2019

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Он объявил её название: «Нева».

Глава государства заявил, что теперь построенная трасса должна быть обустроена.

«Все должно работать по-современному: так, как выглядит сама трасса», — подчеркнул Путин.

Читайте подробнее: Путин открыл трассу М11, соединившую Москву и Петербург

14:47 27.11.2019

Трасса М-11 Москва-Петербург, rosavtodor.ru

14:47 27.11.2019

Петербург заинтересован в строительстве еще одной развязки с новой трассой М-11 в направлении аэропорта «Пулково», заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он пояснил, что это облегчит дорогу в аэропорт для жителей соседних регионов, разгрузит Пулковское шоссе. Однако для реализации этого проекта городу необходима помощь федерации.

14:51 27.11.2019

Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М-11 и аэропортом «Пулково». Он напомнил, что пассажиропоток в «Пулково» растет опережающими темпами, и это необходимо учитывать.

14:55 27.11.2019

Владимир Путин поручил представить к правительственным наградам тех, кто участвовал в строительстве новой автомагистрали М-11, связавшей Москву и Санкт-Петербург. Президент 27 ноября открыл эту трассу.

15:11 27.11.2019

Для наиболее полной реализации экономического потенциала новой платной автотрассы М-11, полностью открытой 27 ноября, необходимо построить еще одну развязку от этой трассы в направлении аэропорта «Пулково». Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании, которое провел в Петербурге Владимир Путин.

Об этом: Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»

15:18 27.11.2019

Стоимость проезда по новой трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург при наличии транспондера составит не более 1350 рублей для легковых автомобилей. Об этом 27 ноября заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании с президентом страны Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Подробности в материале: Названа стоимость проезда по трассе М11 для автомобилей

15:21 27.11.2019

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с президентом России Владимиром Путиным, посвященном открытию автотрассы М-11, попросил главу государства подумать о строительстве дорожного полукольца в Ленобласти, чтобы соединить между собой главные федеральные трассы.

Читайте также: Дрозденко попросил Путина о новом дорожном полукольце в Ленобласти

15:26 27.11.2019

Президент Владимир Путин открывает памятник писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте Санкт-Петербурга.

15:29 27.11.2019

Даниил Гранин впитал лучшие черты петербургской, ленинградской интеллигентности, отразил их в своем творчестве и общественной деятельности, заявил президент Владимир Путин на открытии памятника писателю в Петербурге. Путин напомнил, что Гранин был одним из авторов знаменитой «Блокадной книги», всегда отстаивал идеалы гуманизма, справедливости и милосердия.

15:33 27.11.2019

Специалисты, которые строили высокоскоростную автомагистраль М-11, связавшую Москву и Санкт-Петербург, будут представлены к правительственным наградам. Поручение подготовить соответствующие предложения правительству РФ в ходе сегодняшнего совещания в Санкт-Петербурге дал президент РФ Владимир Путин.

«Прошу Министерство транспорта и руководителей регионов сделать предложения и представить людей к правительственным наградам», — сказал главы государства.

Подробности в материале: Строителей трассы М11 удостоят правительственных наград

15:35 27.11.2019

«Даниил Гранин был убежден, что справедливость и правда, в конечном счете, всегда побеждают. Он понимал глубокий смысл человеческой жизни, называл ее чудом и призывал беречь как высшее благо. Он очень много сделал для возрождения в обществе традиций милосердия и человеколюбия, отстаивал ценности добра, сострадания, бескорыстной помощи людям», — заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия памятника писателю в Петербурге.

15:39 27.11.2019

Творческое наследие Даниила Гранина востребовано нынешним и будущим поколениями. «Актуальным остается его утверждение, что в эпоху технологических прорывов возрастает значимость самого человека. Он всегда делал акцент на важности моральных ценностей, считал их основой сплоченного, здорового общества», — сказал Владимир Путин на открытии памятника писателю.

Президент возложил цветы к монументу на Дальневосточном проспекте Петербурга, рядом с библиотекой имени Даниила Гранина.

15:49 27.11.2019

Президент России Владимир Путин днем 27 ноября открыл памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте Петербурга. Концепция памятника и место его установки вызвали большие споры в архитектурно-художественном сообществе города.

Читайте подробнее: Путин открыл памятник Даниилу Гранину в спальном районе Петербурга

15:58 27.11.2019

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что новая трасса М-11 позволит раскрыть портовый и транзитный потенциал региона, а также привлечет инвестиции в прилегающие к трассе районы.

Читайте также: Трасса М-11 позволит реализовать стратегический потенциал портов Ленобласти

16:04 27.11.2019

С предложениями по развитию дорожной инфраструктуры трассы М-11 в Тверской области выступил губернатор Игорь Руденя на совещании в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» 27 ноября. Совещание провёл президент РФ Владимир Путин.

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Читайте подробнее: Игорь Руденя внёс предложения по развитию трассы М-11 в Тверской области

16:11 27.11.2019

Новая федеральная трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом получит название «Нева». Автомагистраль протяженностью 669 км открыл 27 ноября президент Владимир Путин.

16:36 27.11.2019

Владимир Путин приехал в клуб дзюдо «Турбостроитель» в Калининском районе Санкт-Петербурга. Здесь в юношеские годы он занимался самбо и дзюдо под руководством тренера Анатолия Рахлина.

16:40 27.11.2019

К 50-летнему юбилею клуба «Турбостроитель» в Санкт-Петербурге откроется фотовыставка «Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо. Декабристов, 21. Прикосновение к истокам», посвященная истории ленинградского-петербургского дзюдо. Кроме того, выпущена книга «Дзюдо на всю жизнь. Полвека побед», автором которой стал журналист и политолог Юрий Светов, а идеологом, соавтором и издателем — Михаил Рахлин, заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и «Клуба Дзюдо Турбостроитель» имени Анатолия Рахлина, тренера Владимира Путина.

16:42 27.11.2019

Владимир Путин побывал на тренировке молодых дзюдоистов в клубе «Турбостроитель», осмотрел помещения клуба в сопровождении Михаила Рахлина, сына тренера президента по самбо и дзюдо Анатолия Рахлина.

17:00 27.11.2019

Собянин рассказал Путину о «серьёзной проблеме» со сдачей ЦКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента России Владимира Путина провести совещание по строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

17:07 27.11.2019

Петербуржец лично пожаловался президенту Владимиру Путину на ухудшение жилищной ситуации для него и еще трех семей после расселения из аварийного дома. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.

Читайте также: Жители Петербурга на встрече с Путиным просили его помочь с жильем

17:09 27.11.2019

Владимир Путин на открытии памятника Даниилу Гранину. Фото: gov.spb.ru

17:30 27.11.2019

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург 27 ноября посетил клуб дзюдо «Турбостроитель». В этом клубе Путин в молодые годы занимался самбо и дзюдо под руководством тренера Анатолия Рахлина. Понаблюдав за тренировкой молодых спортсменов, Путин вручил государственные награды спортсменам и тренерам.

Об этом: Путин в клубе «Турбостроитель» вручил награды спортсменам и тренерам

17:32 27.11.2019

«Странно строить дороги, которые упираются в мосты, не ремонтировавшиеся по 30 лет. Коллеги такую программу сделали. Финансирование начинается только с 2022 года. Если возможно, если какие-то ресурсы будут, я бы просил поддержать нас, чтобы более синхронно ремонтировать дороги и мосты», — обратился к президенту России губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Об этом: Новгородский губернатор: новые дороги упираются в старые мосты

17:50 27.11.2019

В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.

Об этом: Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»

17:55 27.11.2019

Подлодка «Петропавловск-Камчатский». Фото: ИА REGNUM

17:58 27.11.2019

Подъём Андреевского флага на подлодке «Петропавловск-Камчатский» ИА REGNUM

18:12 27.11.2019

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Читайте подробнее: Путин принял участие в закладке патрульного ледокола «Николай Зубов»

18:16 27.11.2019

Владимир Путин на «Адмиралтейских верфях» пообщался с экипажем недавно переданной в состав ВМФ подлодки «Петропавловск-Камчатский». Как сообщают СМИ, президент России расспросил командира субмарины об экипаже и узнал об основных характеристиках подводного корабля.

18:16 27.11.2019

Адмиралтейские верфи ИА REGNUM

18:41 27.11.2019

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Петербурга Александром Бегловым развитие Северной столицы. «Обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

19:06 27.11.2019

В ходе встречи с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином президент РФ Владимир Путин пообещал провести матчи Чемпионата Европы-2020 на самом высоком уровне.

«Сделаем всё, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», — сказал Путин.

По его словам, для города проведение матчей европейского первенства имеет немалое значение, поскольку в 2020 году Чемпионат Европы празднует свою 60-ю годовщину. Помимо этого, глава государства напомнил, что самый первый европейский чемпионат сборная СССР выиграла.

19:09 27.11.2019

На встрече с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином президент РФ Владимир Путин также заявил, что популярность футбола в России растёт.

«По нашим подсчётам, примерно три миллиона человек так или иначе связаны с футболом», — сказал Путин.

Глава государства уверен, что рост популярности футбола связан в том числе и с проведением в России крупных футбольных турниров.

19:25 27.11.2019

https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1199677079786344448

Владимир Путин обнялся с заплакавшей жительницей Санкт-Петербурга, которая пожаловалась ему на свою проблему.

20:07 27.11.2019

После церемонии открытия памятника Даниилу Гранину Владимир Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга. Фото: kremlin.ru

20:32 27.11.2019

В ходе встречи с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда поддерживала отношения с форумом и намерена делать это и впредь.

«Российские представители всегда принимали и будут принимать участие в проводимых вами мероприятиях», — сказал Путин.

20:50 27.11.2019

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга посоветовал «подумать о себе». Так он отреагировал на пламенную речь одного из жителей, который высказал главе государства ряд соображений по поводу общественно-политической ситуации в стране и в мире.

«Что ж вы всё об Украине, надо и о себе подумать», — резюмировал Путин.

20:55 27.11.2019

Один из жителей дома номер 7 на улице Еремеева обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о социальных квартирах. По его словам, на четыре семьи власти выделили трёхкомнатную квартиру.

«Надо смотреть, в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия», — сказал глава государства, пообещал разобраться в ситуации, а губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову поручил держать ситуацию на контроле.

21:06 27.11.2019

Президент РФ Владимир Путин. Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области.

Жители Великого Новгорода в соцсетях выражают радость по поводу того, что глава государства на совещании по поводу открытия трассы М-11 сел на фоне названия их города. При этом пользователи выразили сожаление в связи с тем, что трасса М-11 получила название «Нева», а не «Валдай».

21:27 27.11.2019

В течение первого часа работы участком трассы М-11 под Санкт-Петербургом воспользовались более 400 автомобилистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

22:12 27.11.2019

Памятник Даниилу Гранину. Фото: kremlin.ru

00:41

Владимир Путин на Адмиралтейских верфях АО «Адмиралтейские верфи»