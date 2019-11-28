Президент РФ Владимир Путин 27 ноября работает в Санкт-Петербурге. Важнейшим пунктом программы его рабочей поездки станет открытие новой платной автотрассы М11 Москва — Санкт-Петербург. Глава государства проведёт совещание по вопросу о влиянии новой дороги на социально-экономическое развитие субъектов Федерации. Также Владимир Путин посетит «Адмиралтейские верфи», проведёт встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, посетит клуб дзюдо «Турбостроитель», примет участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

10:30 27.11.2019 Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом. В ходе визита запланирована обширная программа, сообщается на сайте Кремля. Читайте также: Владимир Путин 27 ноября посетит Санкт-Петербург

10:32 27.11.2019 Владимир Путин в Петербурге посетит судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи». Там он осмотрит новейшую подводную лодку и два строящихся ледокольных судна, а также примет участие в закладке боевого ледокола «Николай Зубов». Читайте также: При участии Путина заложат боевой ледокол «Николай Зубов»

10:34 27.11.2019 Президент России Владимир Путин в Петербурге примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, которого он лично хорошо знал. Концепция памятника и место его установки вызвали нешуточные споры в архитектурно-художественном сообществе Петербурга, сообщало ИА REGNUM. Читайте также: В Петербурге с участием президента откроют «спорный» памятник Гранину

10:35 27.11.2019 Памятник Даниилу Гранину Телеканал «Санкт-Петербург» (topspb.tv)

10:45 27.11.2019 У президента России в Петербурге намечена обширная программа поездок и встреч, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения по требованиям безопасности при охране главы государства. Читайте также: Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах

10:46 27.11.2019 «В программе Владимира Путина в Санкт-Петербурге сегодня 13 (тринадцать!) мероприятий», — пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

10:59 27.11.2019 Дизельная подлодка «Петропавловск-Камчатский», которую сегодня осмотрит президент Владимир Путин на «Адмиралтейских верфях», 25 ноября принята в состав Военно-морского флота России. Подлодка будет входить в состав 19-й бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. «Петропавловск-Камчатский» — первая из шести субмарин проекта 636.3 для ТОФ. Читайте также: ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»

11:22 27.11.2019 Трасса М11. russianhighways.ru

11:42 27.11.2019 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не приехал в Мариинский дворец, где Законодательное собрание города сегодня рассматривало предложенные им кандидатуры на должности новых вице-губернаторов. Очевидно, что глава города не смог приехать к депутатам, поскольку сопровождает президента России Владимира Путина, работающего сегодня в Петербурге.

12:05 27.11.2019 Президент России Владимир Путин осмотрит на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге патрульный корабль ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин». Он был спущен на воду 25 октября 2019 года и сейчас достраивается. Этот универсальный корабль, который строили с апреля 2017 года, относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолеть лёд толщиной до 1,7 метра. Подробнее об этом: В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин»

12:06 27.11.2019 Спуск на воду корабля «Иван Папанин» ИА REGNUM

12:35 27.11.2019 Сообщалось также, что президент РФ в Санкт-Петербурге посетит церемонию прощания с бывшим ректором СПбГУ, ученым-лингвистом Людмилой Вербицкой.

12:50 27.11.2019 Поездка Путина в Петербург начнется с печального мероприятия — траурной церемонии прощания с Людмилой Вербицкой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путина и Вербицкую связывала давняя дружба. Президент очень уважал Вербицкую лично и её академические знания, пояснил Песков. Об этом: Путин посетит церемонию прощания с Людмилой Вербицкой

13:09 27.11.2019 Владимир Путин на торжественной церемонии закладки на «Северной верфи» двух серийных фрегатов проекта 22 350 — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». 23−24.04.2019, Санкт-Петербург, kremlin.ru

13:25 27.11.2019 Владимир Путин прибыл в здание Двенадцати коллегий — главное здание СПбГУ — в актовом зале которого проходит церемония прощания с бывшим ректором этого вуза, ученым-филологом Людмилой Вербицкой. Путин, выпускник юрфака СПбГУ, был лично знаком с Вербицкой, советовался с ней по сложным языковым вопросам. Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября в возрасте 83 лет в результате тяжелого заболевания. После прощания и отпевания ее похоронят на Северном кладбище Петербурга.

13:27 27.11.2019 Главное здание СПбГУ ИА REGNUM

13:30 27.11.2019 Фотография макета трассы М-12 «Москва — Казань» опубликована 27 ноября телеграм-каналом «Пул №3». По данным источника, макет готовятся показать президенту РФ Владимиру Путину. Читайте также: Трасса М-12 может пройти в Подмосковье южнее М-7

13:53 27.11.2019 Владимир Путин прибыл к месту торжественного открытия новой автомагистрали М-11, которая связала Москву и Санкт-Петербург. Трасса длиной 669 км от МКАД до КАД Петербурга позволить добраться из одного конца в другой за 5,5 часов при разрешенной скорости 130 километров в час.

13:59 27.11.2019 Трасса М-11 станет не только лучшей дорогой между двух столиц, но и примет на себя транзитное движение, идущее от границы РФ с Евросоюзом в сторону южных регионов и в обратном направлении. Она разгрузит от транзитного транспорта межобластные дороги и старую трассу М-10 «Россия».

14:01 27.11.2019 Проект по строительству М-11 осуществлялся на принципах государственно-частного партнёрства. В его условия были включены инвестиционные обязательства исполнителей по софинансированию выполняемых работ. Проезд по трассе М-11 — платный, его стоимость — от 1300 до 2000 рублей, в зависимости от типа транспортного средства, дня недели и условий оплаты (наличные или транспондер).

14:05 27.11.2019 Владимир Путин побывал в центре управления организацией движения на новой трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, пообщался со строителями трассы и запустил движение автотранспорта по федеральной автомагистрали. Движение открыла колонна грузовых автомобилей.

14:10 27.11.2019 Владимир Путин открыл совещание по вопросу о влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.

14:12 27.11.2019 Владимир Путин напомнил, что меморандум о намерении построить трассу М-11 был подписан в Париже еще в 2006 году при участии ныне покойного президента Франции Жака Ширака. Он отметил, что трасса построена на принципах ГЧП, с участием иностранного капитала, и явилась доказательством того, что общими усилиями власти и бизнеса можно достичь многого.

14:14 27.11.2019 «В истории дорожного строительства России ничего подобного пока не было», — сказал президент РФ о новой трассе М-11. «Но, как сказали мне сейчас рабочие, теперь есть», — добавил Владимир Путин, поблагодарив всех, кто имел отношение к строительству новой автомагистрали.

14:19 27.11.2019 Новую автомобильную дорогу М-11 еще предстоит оснастить необходимой инфраструктурой, заявил президент РФ Владимир Путин. «А это целиком и полностью ваша задача», — сказал он, обращаясь к губернаторам регионов, через которые проходит трасса: Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Санкт-Петербург. «Дорожники своё дело сделали, трасса построена, а вот обустройство трассы — оно как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии. Пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет и так далее — всё должно работать по современному», — поручил Путин.

14:21 27.11.2019 «Это первый опыт, опыт положительный, хороший. Есть планы дальнейшего развития подобных трасс, по другим направлениям», — сказал Владимир Путин на совещании после открытия трассы М-11.

14:25 27.11.2019 Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «грандиозным событием» открытие трассы М-11, которая связала две крупнейшие агломерации страны и находящиеся между ними регионы общей численностью населения свыше 26 млн человек. Собянин рассказывает о том, как дорожная инфраструктура Москвы готова к принятию трафика от М-11. По его словам, МКАД давно стал городской дорогой, и уже не вмещает транзитный транспорт.

14:29 27.11.2019 Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие новой трассы М-11 положительно отразится на развитии района аэропорта «Шереметьево». Но главное — новая трасса разгрузит существующие дороги, в том числе Ленинградское шоссе, снизит аварийность и смертность в ДТП, поможет освободить от транзита города Московской области, которые станут более доступны для туристов.