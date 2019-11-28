День с Путиным в Петербурге — трансляция
Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом. В ходе визита запланирована обширная программа, сообщается на сайте Кремля.
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Владимир Путин в Петербурге посетит судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи». Там он осмотрит новейшую подводную лодку и два строящихся ледокольных судна, а также примет участие в закладке боевого ледокола «Николай Зубов».
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Президент России Владимир Путин в Петербурге примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, которого он лично хорошо знал. Концепция памятника и место его установки вызвали нешуточные споры в архитектурно-художественном сообществе Петербурга, сообщало ИА REGNUM.
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У президента России в Петербурге намечена обширная программа поездок и встреч, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения по требованиям безопасности при охране главы государства.
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«В программе Владимира Путина в Санкт-Петербурге сегодня 13 (тринадцать!) мероприятий», — пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Дизельная подлодка «Петропавловск-Камчатский», которую сегодня осмотрит президент Владимир Путин на «Адмиралтейских верфях», 25 ноября принята в состав Военно-морского флота России. Подлодка будет входить в состав 19-й бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. «Петропавловск-Камчатский» — первая из шести субмарин проекта 636.3 для ТОФ.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не приехал в Мариинский дворец, где Законодательное собрание города сегодня рассматривало предложенные им кандидатуры на должности новых вице-губернаторов. Очевидно, что глава города не смог приехать к депутатам, поскольку сопровождает президента России Владимира Путина, работающего сегодня в Петербурге.
Президент России Владимир Путин осмотрит на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге патрульный корабль ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин». Он был спущен на воду 25 октября 2019 года и сейчас достраивается. Этот универсальный корабль, который строили с апреля 2017 года, относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолеть лёд толщиной до 1,7 метра.
Подробнее об этом: В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин»
Сообщалось также, что президент РФ в Санкт-Петербурге посетит церемонию прощания с бывшим ректором СПбГУ, ученым-лингвистом Людмилой Вербицкой.
Поездка Путина в Петербург начнется с печального мероприятия — траурной церемонии прощания с Людмилой Вербицкой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путина и Вербицкую связывала давняя дружба. Президент очень уважал Вербицкую лично и её академические знания, пояснил Песков.
Об этом: Путин посетит церемонию прощания с Людмилой Вербицкой
Владимир Путин прибыл в здание Двенадцати коллегий — главное здание СПбГУ — в актовом зале которого проходит церемония прощания с бывшим ректором этого вуза, ученым-филологом Людмилой Вербицкой. Путин, выпускник юрфака СПбГУ, был лично знаком с Вербицкой, советовался с ней по сложным языковым вопросам.
Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября в возрасте 83 лет в результате тяжелого заболевания. После прощания и отпевания ее похоронят на Северном кладбище Петербурга.
Фотография макета трассы М-12 «Москва — Казань» опубликована 27 ноября телеграм-каналом «Пул №3».
По данным источника, макет готовятся показать президенту РФ Владимиру Путину.
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Владимир Путин прибыл к месту торжественного открытия новой автомагистрали М-11, которая связала Москву и Санкт-Петербург. Трасса длиной 669 км от МКАД до КАД Петербурга позволить добраться из одного конца в другой за 5,5 часов при разрешенной скорости 130 километров в час.
Трасса М-11 станет не только лучшей дорогой между двух столиц, но и примет на себя транзитное движение, идущее от границы РФ с Евросоюзом в сторону южных регионов и в обратном направлении. Она разгрузит от транзитного транспорта межобластные дороги и старую трассу М-10 «Россия».
Проект по строительству М-11 осуществлялся на принципах государственно-частного партнёрства. В его условия были включены инвестиционные обязательства исполнителей по софинансированию выполняемых работ. Проезд по трассе М-11 — платный, его стоимость — от 1300 до 2000 рублей, в зависимости от типа транспортного средства, дня недели и условий оплаты (наличные или транспондер).
Владимир Путин побывал в центре управления организацией движения на новой трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, пообщался со строителями трассы и запустил движение автотранспорта по федеральной автомагистрали. Движение открыла колонна грузовых автомобилей.
Владимир Путин открыл совещание по вопросу о влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.
Владимир Путин напомнил, что меморандум о намерении построить трассу М-11 был подписан в Париже еще в 2006 году при участии ныне покойного президента Франции Жака Ширака. Он отметил, что трасса построена на принципах ГЧП, с участием иностранного капитала, и явилась доказательством того, что общими усилиями власти и бизнеса можно достичь многого.
«В истории дорожного строительства России ничего подобного пока не было», — сказал президент РФ о новой трассе М-11. «Но, как сказали мне сейчас рабочие, теперь есть», — добавил Владимир Путин, поблагодарив всех, кто имел отношение к строительству новой автомагистрали.
Новую автомобильную дорогу М-11 еще предстоит оснастить необходимой инфраструктурой, заявил президент РФ Владимир Путин.
«А это целиком и полностью ваша задача», — сказал он, обращаясь к губернаторам регионов, через которые проходит трасса: Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Санкт-Петербург.
«Дорожники своё дело сделали, трасса построена, а вот обустройство трассы — оно как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии. Пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет и так далее — всё должно работать по современному», — поручил Путин.
«Это первый опыт, опыт положительный, хороший. Есть планы дальнейшего развития подобных трасс, по другим направлениям», — сказал Владимир Путин на совещании после открытия трассы М-11.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «грандиозным событием» открытие трассы М-11, которая связала две крупнейшие агломерации страны и находящиеся между ними регионы общей численностью населения свыше 26 млн человек. Собянин рассказывает о том, как дорожная инфраструктура Москвы готова к принятию трафика от М-11. По его словам, МКАД давно стал городской дорогой, и уже не вмещает транзитный транспорт.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие новой трассы М-11 положительно отразится на развитии района аэропорта «Шереметьево». Но главное — новая трасса разгрузит существующие дороги, в том числе Ленинградское шоссе, снизит аварийность и смертность в ДТП, поможет освободить от транзита города Московской области, которые станут более доступны для туристов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что для его области открытие М-11 имеет важное экономическое значение. Это поможет развивать туристические кластеры, увеличить турпоток в область до 2 млн человек в год. А ожидаемое строительство северного транспортного обхода Твери в рамках М-11 позволит создать новые транспортные коридоры в направлении Вологодской, Ярославской и Московской областей.
Открытие трассы М-11 для Тверской области имеет большое значение. Об этом накануне церемонии запуска трассы заявил губернатор Игорь Руденя.
Читайте подробнее: Тверской губернатор Руденя оценил значение трассы М-11
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил на совещании с Путиным, что создание М-11 «позволило оживить два города — Боровичи и Угловка». «Турист поехал с Москвы более активно», — сказал Никитин. Это создает новые рабочие места. «Самая главная цифра — в 3,5 раза снижение аварийности в районе Валдая», — добавил губернатор.
В рамках строительства автомобильной трассы М-11 построено 330 мостов и мостовых переходов, сообщил президент Владимир Путин.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что трасса М-11 позволит реализовать увеличивающийся потенциал портовых комплексов в Ленобласти, на берегу Финского залива. Без этой трассы фуры с грузами в порты или из портов вставали в гигантские пробки на трассе М-10 «Россия».
Кроме того, открытие М-11 позволит развивать туристическую отрасль, в том числе в рамках межрегионального проекта «Государева дорога».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассчитывает на повышение деловой активности с введением трассы М-11. Облегчится ведение бизнеса, доставка товаров, улучшится транспортная обстановка на юге Петербурга, в том числе в районе туристически привлекательных пригородов.
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Он объявил её название: «Нева».
Глава государства заявил, что теперь построенная трасса должна быть обустроена.
«Все должно работать по-современному: так, как выглядит сама трасса», — подчеркнул Путин.
Читайте подробнее: Путин открыл трассу М11, соединившую Москву и Петербург
Петербург заинтересован в строительстве еще одной развязки с новой трассой М-11 в направлении аэропорта «Пулково», заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он пояснил, что это облегчит дорогу в аэропорт для жителей соседних регионов, разгрузит Пулковское шоссе. Однако для реализации этого проекта городу необходима помощь федерации.
Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М-11 и аэропортом «Пулково». Он напомнил, что пассажиропоток в «Пулково» растет опережающими темпами, и это необходимо учитывать.
Владимир Путин поручил представить к правительственным наградам тех, кто участвовал в строительстве новой автомагистрали М-11, связавшей Москву и Санкт-Петербург. Президент 27 ноября открыл эту трассу.
Для наиболее полной реализации экономического потенциала новой платной автотрассы М-11, полностью открытой 27 ноября, необходимо построить еще одну развязку от этой трассы в направлении аэропорта «Пулково». Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании, которое провел в Петербурге Владимир Путин.
Об этом: Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»
Стоимость проезда по новой трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург при наличии транспондера составит не более 1350 рублей для легковых автомобилей. Об этом 27 ноября заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании с президентом страны Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Подробности в материале: Названа стоимость проезда по трассе М11 для автомобилей
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с президентом России Владимиром Путиным, посвященном открытию автотрассы М-11, попросил главу государства подумать о строительстве дорожного полукольца в Ленобласти, чтобы соединить между собой главные федеральные трассы.
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Президент Владимир Путин открывает памятник писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте Санкт-Петербурга.
Даниил Гранин впитал лучшие черты петербургской, ленинградской интеллигентности, отразил их в своем творчестве и общественной деятельности, заявил президент Владимир Путин на открытии памятника писателю в Петербурге. Путин напомнил, что Гранин был одним из авторов знаменитой «Блокадной книги», всегда отстаивал идеалы гуманизма, справедливости и милосердия.
Специалисты, которые строили высокоскоростную автомагистраль М-11, связавшую Москву и Санкт-Петербург, будут представлены к правительственным наградам. Поручение подготовить соответствующие предложения правительству РФ в ходе сегодняшнего совещания в Санкт-Петербурге дал президент РФ Владимир Путин.
«Прошу Министерство транспорта и руководителей регионов сделать предложения и представить людей к правительственным наградам», — сказал главы государства.
Подробности в материале: Строителей трассы М11 удостоят правительственных наград
«Даниил Гранин был убежден, что справедливость и правда, в конечном счете, всегда побеждают. Он понимал глубокий смысл человеческой жизни, называл ее чудом и призывал беречь как высшее благо. Он очень много сделал для возрождения в обществе традиций милосердия и человеколюбия, отстаивал ценности добра, сострадания, бескорыстной помощи людям», — заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия памятника писателю в Петербурге.
Творческое наследие Даниила Гранина востребовано нынешним и будущим поколениями. «Актуальным остается его утверждение, что в эпоху технологических прорывов возрастает значимость самого человека. Он всегда делал акцент на важности моральных ценностей, считал их основой сплоченного, здорового общества», — сказал Владимир Путин на открытии памятника писателю.
Президент возложил цветы к монументу на Дальневосточном проспекте Петербурга, рядом с библиотекой имени Даниила Гранина.
Президент России Владимир Путин днем 27 ноября открыл памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте Петербурга. Концепция памятника и место его установки вызвали большие споры в архитектурно-художественном сообществе города.
Читайте подробнее: Путин открыл памятник Даниилу Гранину в спальном районе Петербурга
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что новая трасса М-11 позволит раскрыть портовый и транзитный потенциал региона, а также привлечет инвестиции в прилегающие к трассе районы.
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С предложениями по развитию дорожной инфраструктуры трассы М-11 в Тверской области выступил губернатор Игорь Руденя на совещании в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» 27 ноября. Совещание провёл президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Игорь Руденя внёс предложения по развитию трассы М-11 в Тверской области
Новая федеральная трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом получит название «Нева». Автомагистраль протяженностью 669 км открыл 27 ноября президент Владимир Путин.
Владимир Путин приехал в клуб дзюдо «Турбостроитель» в Калининском районе Санкт-Петербурга. Здесь в юношеские годы он занимался самбо и дзюдо под руководством тренера Анатолия Рахлина.
К 50-летнему юбилею клуба «Турбостроитель» в Санкт-Петербурге откроется фотовыставка «Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо. Декабристов, 21. Прикосновение к истокам», посвященная истории ленинградского-петербургского дзюдо. Кроме того, выпущена книга «Дзюдо на всю жизнь. Полвека побед», автором которой стал журналист и политолог Юрий Светов, а идеологом, соавтором и издателем — Михаил Рахлин, заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и «Клуба Дзюдо Турбостроитель» имени Анатолия Рахлина, тренера Владимира Путина.
Владимир Путин побывал на тренировке молодых дзюдоистов в клубе «Турбостроитель», осмотрел помещения клуба в сопровождении Михаила Рахлина, сына тренера президента по самбо и дзюдо Анатолия Рахлина.
Собянин рассказал Путину о «серьёзной проблеме» со сдачей ЦКАД
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента России Владимира Путина провести совещание по строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Петербуржец лично пожаловался президенту Владимиру Путину на ухудшение жилищной ситуации для него и еще трех семей после расселения из аварийного дома. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.
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Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург 27 ноября посетил клуб дзюдо «Турбостроитель». В этом клубе Путин в молодые годы занимался самбо и дзюдо под руководством тренера Анатолия Рахлина. Понаблюдав за тренировкой молодых спортсменов, Путин вручил государственные награды спортсменам и тренерам.
Об этом: Путин в клубе «Турбостроитель» вручил награды спортсменам и тренерам
«Странно строить дороги, которые упираются в мосты, не ремонтировавшиеся по 30 лет. Коллеги такую программу сделали. Финансирование начинается только с 2022 года. Если возможно, если какие-то ресурсы будут, я бы просил поддержать нас, чтобы более синхронно ремонтировать дороги и мосты», — обратился к президенту России губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Об этом: Новгородский губернатор: новые дороги упираются в старые мосты
В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.
Об этом: Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»
Подлодка «Петропавловск-Камчатский». Фото: ИА REGNUM
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.
Читайте подробнее: Путин принял участие в закладке патрульного ледокола «Николай Зубов»
Владимир Путин на «Адмиралтейских верфях» пообщался с экипажем недавно переданной в состав ВМФ подлодки «Петропавловск-Камчатский». Как сообщают СМИ, президент России расспросил командира субмарины об экипаже и узнал об основных характеристиках подводного корабля.
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Петербурга Александром Бегловым развитие Северной столицы. «Обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе встречи с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином президент РФ Владимир Путин пообещал провести матчи Чемпионата Европы-2020 на самом высоком уровне.
«Сделаем всё, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», — сказал Путин.
По его словам, для города проведение матчей европейского первенства имеет немалое значение, поскольку в 2020 году Чемпионат Европы празднует свою 60-ю годовщину. Помимо этого, глава государства напомнил, что самый первый европейский чемпионат сборная СССР выиграла.
На встрече с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином президент РФ Владимир Путин также заявил, что популярность футбола в России растёт.
«По нашим подсчётам, примерно три миллиона человек так или иначе связаны с футболом», — сказал Путин.
Глава государства уверен, что рост популярности футбола связан в том числе и с проведением в России крупных футбольных турниров.
https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1199677079786344448
Владимир Путин обнялся с заплакавшей жительницей Санкт-Петербурга, которая пожаловалась ему на свою проблему.
После церемонии открытия памятника Даниилу Гранину Владимир Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга. Фото: kremlin.ru
В ходе встречи с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда поддерживала отношения с форумом и намерена делать это и впредь.
«Российские представители всегда принимали и будут принимать участие в проводимых вами мероприятиях», — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга посоветовал «подумать о себе». Так он отреагировал на пламенную речь одного из жителей, который высказал главе государства ряд соображений по поводу общественно-политической ситуации в стране и в мире.
«Что ж вы всё об Украине, надо и о себе подумать», — резюмировал Путин.
Один из жителей дома номер 7 на улице Еремеева обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о социальных квартирах. По его словам, на четыре семьи власти выделили трёхкомнатную квартиру.
«Надо смотреть, в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия», — сказал глава государства, пообещал разобраться в ситуации, а губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову поручил держать ситуацию на контроле.
Президент РФ Владимир Путин. Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области.
Жители Великого Новгорода в соцсетях выражают радость по поводу того, что глава государства на совещании по поводу открытия трассы М-11 сел на фоне названия их города. При этом пользователи выразили сожаление в связи с тем, что трасса М-11 получила название «Нева», а не «Валдай».
В течение первого часа работы участком трассы М-11 под Санкт-Петербургом воспользовались более 400 автомобилистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкомпанию «Автодор».
Памятник Даниилу Гранину. Фото: kremlin.ru