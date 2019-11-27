Майкоп, 27 ноября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. О ходе реализации национальных проектов в Республике Адыгея доложил глава региона Мурат Кумпилов председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на встрече в подмосковных Горках 26 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Встреча главы Адыгеи и председателя правительства РФ

Мурат Кумпилов доложил, что объем финансирования региональных проектов на 2019 год запланирован в общей сумме 3,9 млрд рублей, все запланированные мероприятия, заверил глава региона, будут выполнены, подписано 95% контрактов. Особое внимание — социальному блоку вопросов, развитию транспортной инфраструктуры и увеличению количества рабочих мест.

«В настоящее время в республике строятся 12 детских садов. Возводятся школы по 1100 мест. Одну сдали и две школы параллельно строим в городе Майкопе и посёлке Энем. Строим одну сельскую школу. В прошлом году девять сельских домов культуры построили. В этом году отремонтировали восемь сельских домов культуры. Всё это в плановом режиме. Со следующего года усиливаем работу по первичному звену здравоохранения», — сказал Кумпилов.

Глава правительства отметил, что жители регионов должны почувствовать изменения, которые происходят в рамках нацпроектов.

Также на встрече обсуждалась программа социально-экономического развития республики на период до 2024 года. Глава Адыгеи поблагодарил премьер-министра РФ за поддержку региона и решение по формированию данной программы. В частности, она предусматривает стимулирующие меры по ключевым отраслям, в том числе снятие ограничений в энерго-, газоснабжении и создание необходимой транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов. Предусмотрены мероприятия, направленные на рост экономики, создание условий для работы малого и среднего бизнеса, строительство доступного жилья и улучшение экологии, развитие здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта.

«На сегодняшний день с министерством сельского хозяйства — нашим куратором — разработали программу, предоставили, согласовали. Сегодня идет утверждение работы с министерством экономики. У нас есть план действий для того, чтобы подтянуть реальные денежные доходы населения, решить вопросы, касающиеся безработицы, развития экономики», — сказал Глава Адыгеи.

В результате реализации этой программы качество жизни населения региона должно вырасти. В Адыгею придут новые инвесторы.