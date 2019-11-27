Электричка и автобус столкнулись на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области утром 27 ноября. В момент аварии в автобусе находились 25 человек, в электричке — 650. Пострадали — не менее 14 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

09:37 «Произошло столкновение электрички и автобуса «Киа» в Красноярском районе. Предварительно, пострадали 10 человек», — сообщили в УМВД по Астраханской области. Об этом: Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области

09:38 По уточнённым данным, пострадавших — 14, при этом пяти потребовалась госпитализация. Об этом: Электричка и автобус столкнулись под Астраханью: 14 пострадавших

09:49 Сотрудники ГИБДД проводят по проверку по факту ДТП. Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия возглавил заместитель начальника УМВД России по Астраханской области, руководитель Следственного управления Роман Заикин. Читайте также: После ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью организована проверка

10:02 За рулём автобуса Kia находился 57-летний водитель. Он рассказал полиции, что объехал стоявший впереди автомобиль, решив, что тот сломался. Однако машина остановилась не из-за поломки, а из-за красного сигнала светофора, который не заметил водитель автобуса. Автобус, в салоне которого находились 25 человек, выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с электропоездом. Об этом: Астраханская область: известна причина столкновения автобуса и электрички

10:19 Из 14 пострадавших при столкновении автобуса с электричкой в Астраханской области пятерым гражданам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В настоящее время они госпитализированы в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. «Они получили различные травмы, диагнозы уточняются», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. Читайте также: Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы

10:31 Электричка на месте аварии. 30.мвд.рф

10:41 Количество пострадавших в автоаварии с участием электрички и автобуса в Астраханской области возросло до 15 человек. Ранее в УМВД России по региону сообщали о 14 жертвах происшествия. «По уточнённым данным, в аварии пострадали 15 человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. — Один из них госпитализирован, ещё 11 человек находятся сейчас на обследовании у медиков». Также известно, что ещё один пострадавший отказался от госпитализации. Читайте также: Стало известно о 15 пострадавших в ДТП под Астраханью

11:21 Авария произошла на территории Астраханского газоперерабатывающего завода, сообщили в МЧС. В салоне автобуса, который выехал на железнодорожный переезд, находились сотрудники «Газпрома».

11:26 Автобус Kia после аварии. 30.мвд.рф

11:33 Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Электричка № 6021 перевозила работников ООО «Газпром переработка». В автобусе ехали сотрудники ООО «Южный филиал Газпромэнерго». Авария никак не повлияла на железнодорожное сообщение, так как данный участок принадлежит «Газпром Добыча Астрахань» и транзит на нём не осуществляется. Подробности в материале: Столкнувшиеся под Астраханью электричка и автобус обслуживали «Газпром»

11:48 Спасатели и полиция на месте происшествия. 30.мвд.рф

12:40 Автобус и электричка на месте столкновения. 30.мвд.рф

13:16 Водитель автобуса, который 27 ноября выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с электричкой, выехал на маршрут всего второй раз, сообщает портал «КП-Волгоград». Ранее мужчина заявил, что объезжал стоящий впереди автомобиль, и не заметил красного сигнала светофора — так автобус выехал на железнодорожные пути.

13:48 Информации о новых пострадавших нет: по официальным данным, травмы при аварии получили 15 человек. Погибших нет. Спасатели объяснили это тем, что и автобус, и электричка не успели развить скорость и ехали медленно.

15:02 На видео с места происшествия зафиксировано положение транспортных средств после столкновения. Запись опубликовал портал «Каспий-Инфо».

15:02 В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием электрички и автобуса под Астраханью. Подробности в материале: В сети появилось видео с места ДТП электрички и автобуса под Астраханью

15:29 Видео с места ДТП опубликовано на YouTube-канале Астрахань FM.

15:31 Число госпитализированных жертв столкновения автобуса и электрички в Красноярском районе Астраханской области возросло до семи. Из 15 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью после ДТП, семь человек попали в больницу — в основном, с ушибами. Тяжёлых повреждений никто не получил. Читайте подробнее: Астраханская область: после ДТП с электричкой госпитализированы 7 человек

16:50 В РЖД прокомментировали инцидент в Астраханской области. «Причина ДТП — это то, что водитель нарушил правила переезда через ж/д переезд. Машинист применял экстренное торможение, но, так как расстояние было небольшим, столкновения избежать не удалось», — заявила в комментарии ГТРК «Лотос» ведущий специалист службы корпоративных коммуникаций «Приволжской железной дороги» Елена Авдеева.