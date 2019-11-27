Автобус и электричка столкнулись в Астраханской области: все новости
«Произошло столкновение электрички и автобуса «Киа» в Красноярском районе. Предварительно, пострадали 10 человек», — сообщили в УМВД по Астраханской области.
Об этом: Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области
По уточнённым данным, пострадавших — 14, при этом пяти потребовалась госпитализация.
Об этом: Электричка и автобус столкнулись под Астраханью: 14 пострадавших
Сотрудники ГИБДД проводят по проверку по факту ДТП. Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия возглавил заместитель начальника УМВД России по Астраханской области, руководитель Следственного управления Роман Заикин.
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За рулём автобуса Kia находился 57-летний водитель. Он рассказал полиции, что объехал стоявший впереди автомобиль, решив, что тот сломался. Однако машина остановилась не из-за поломки, а из-за красного сигнала светофора, который не заметил водитель автобуса.
Автобус, в салоне которого находились 25 человек, выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с электропоездом.
Об этом: Астраханская область: известна причина столкновения автобуса и электрички
Из 14 пострадавших при столкновении автобуса с электричкой в Астраханской области пятерым гражданам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В настоящее время они госпитализированы в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.
«Они получили различные травмы, диагнозы уточняются», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
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Количество пострадавших в автоаварии с участием электрички и автобуса в Астраханской области возросло до 15 человек. Ранее в УМВД России по региону сообщали о 14 жертвах происшествия.
«По уточнённым данным, в аварии пострадали 15 человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. — Один из них госпитализирован, ещё 11 человек находятся сейчас на обследовании у медиков».
Также известно, что ещё один пострадавший отказался от госпитализации.
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Авария произошла на территории Астраханского газоперерабатывающего завода, сообщили в МЧС. В салоне автобуса, который выехал на железнодорожный переезд, находились сотрудники «Газпрома».
Автобус Kia после аварии. 30.мвд.рф
Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Электричка № 6021 перевозила работников ООО «Газпром переработка». В автобусе ехали сотрудники ООО «Южный филиал Газпромэнерго».
Авария никак не повлияла на железнодорожное сообщение, так как данный участок принадлежит «Газпром Добыча Астрахань» и транзит на нём не осуществляется.
Подробности в материале: Столкнувшиеся под Астраханью электричка и автобус обслуживали «Газпром»
Спасатели и полиция на месте происшествия. 30.мвд.рф
Автобус и электричка на месте столкновения. 30.мвд.рф
Водитель автобуса, который 27 ноября выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с электричкой, выехал на маршрут всего второй раз, сообщает портал «КП-Волгоград». Ранее мужчина заявил, что объезжал стоящий впереди автомобиль, и не заметил красного сигнала светофора — так автобус выехал на железнодорожные пути.
Информации о новых пострадавших нет: по официальным данным, травмы при аварии получили 15 человек. Погибших нет. Спасатели объяснили это тем, что и автобус, и электричка не успели развить скорость и ехали медленно.
На видео с места происшествия зафиксировано положение транспортных средств после столкновения. Запись опубликовал портал «Каспий-Инфо».
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием электрички и автобуса под Астраханью.
Подробности в материале: В сети появилось видео с места ДТП электрички и автобуса под Астраханью
Видео с места ДТП опубликовано на YouTube-канале Астрахань FM.
Число госпитализированных жертв столкновения автобуса и электрички в Красноярском районе Астраханской области возросло до семи. Из 15 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью после ДТП, семь человек попали в больницу — в основном, с ушибами. Тяжёлых повреждений никто не получил.
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В РЖД прокомментировали инцидент в Астраханской области.
«Причина ДТП — это то, что водитель нарушил правила переезда через ж/д переезд. Машинист применял экстренное торможение, но, так как расстояние было небольшим, столкновения избежать не удалось», — заявила в комментарии ГТРК «Лотос» ведущий специалист службы корпоративных коммуникаций «Приволжской железной дороги» Елена Авдеева.
Автобус, который столкнулся с электричкой на железнодорожном переезде, соответствовал всем требованиям безопасности. Об этом заявили представители «Газпром-энерго». Автобус был оборудован ремнями безопасности и соответствовал всем необходимым требованиям.
В РЖД причиной аварии назвали нарушение, которое допустил водитель. Авария не повлияла на график движения единственной электрички, которая курсирует на участке, сообщила ведущий специалист службы корпоративных коммуникаций «Приволжской железной дороги» Елена Авдеева.
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