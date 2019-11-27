Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день программа по обеспечению доступности дошкольного образования, реализуемая правительством РФ с 2013 года, близка к завершению, но пока не решена на 100%. Отстающие регионы ещё есть. О том, как в регионах России решается задача по обеспечению детей местами в детсадах, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Неваляшка

09:19 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о выделении средств детском саду № 126 города Борзи на замену окон. Известно, что зданию детского сада № 126 в Борзе уже более 30 лет. О том, что из-за износа оконных рам 120 детей находятся в ненадлежащих условиях, забайкальскому губернатору сообщили родители во время его рабочей поездки в город. Читайте также: Новые окна вместо плёнки: в Забайкалье спасли от закрытия детский сад

09:24 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также напомнила, что национальным проектом «Демография» предусмотрено решение задачи по обеспечению местами в детсадах детей в возрасте до трёх лет — всего таких мест должно быть создано 255 тысяч. Об этом: От трёх до семи: в России почти решили вопрос с детсадами, заявила Голикова

09:31 В связи с бурным жилищным строительством и ростом численности населения проблема нехватки детских садов остается актуальной для Петербурга. До 2024 года Петербургу необходимо 314 новых социальных объектов, в том числе 181 детский сад, 98 школ и 35 поликлиник. В 2020—2022 годах к вводу запланировано 56 детских садов, 26 школ и 23 объекта здравоохранения. Всего на строительство и приобретение объектов социальной инфраструктуры в бюджете Санкт-Петербурга на 2020−2022 годы предусмотрено более 98 млрд рублей.

09:49 В 2020 году в Алтайском крае планируется завершить строительство 13 объектов образования, а также начать строительство семи школ и семидетскихсадов.

09:49 В Чувашии планируют к 2021 году предоставить места в детсадах всем детям до 3 лет.

09:52 В рамках национального проекта «Демография» в Алтайском крае создают дополнительные места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. С 2018 по 2019 год на строительство 10 детских садов-яслей выделили более одного миллиарда рублей. Всего за счет строительства, выкупа и капитального ремонта детских садов в Алтайском крае создадут 8550 мест для детей.

09:55 Федеральное правительство в ноябре одобрило корректировки в распределении субсидий на создание новых мест в школах и детских садах. Так, предложено уменьшить объем субсидий на создание дополнительных мест в детских садах для Ярославской области в 2019 году на 132,5 млн рублей с таким же увеличением в 2020 году. В Минпросвещения также поступили обращения из Чувашии, Камчатского края, Магаданской и Нижегородской областей об уменьшении в 2019 году трансфертов на 324,2 млн рублей — высвободившиеся средства предлагается перераспределить между Хакасией, Белгородской, Воронежской и Челябинской областями.

09:55 По нацпроекту «Демография» в Новоалтайске до конца 2019 года построят детский сад на 280 мест. По проекту здание состоит из четырех блоков общей площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров. На проектирование, строительно-монтажные работы, авторский надзор, подключение к энергосетям и приобретение оборудования для этого дошкольного учреждения из федерального и краевого бюджетов выделили почти 239 миллионов рублей. В Новоалтайске сегодня работают 16 детских садов, которые посещают более 3,5 тысячи детей. Вместе с тем в городе сохраняется высокая потребность в обеспечении детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.

10:03 В ходе совещания, которое российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре 2019 г. провёл в Алтайском крае, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, чтов 2020 году начинается новая программа «Поддержка негосударственных групп ухода». Её планируют продвигать именно в сельской местности для решения проблемы обеспеченности детскими садами. В правительстве считают, что там, где экономически нецелесообразно строить детские сады, лучше предоставлять субсидии организациям, которые будут такую работу организовывать и выполнять самостоятельно.

10:03 В ближайшие дни в Красноярске начнётся комплектование трёх новых детских садов. Как сообщили в администрации города, они начнут принимать воспитанников в начале следующего года. «Строительные и отделочные работы завершены. Завозится мебель, учебное оборудование, посуда, игрушки, постельное бельё — всё, что нужно для полноценной работы дошкольных учреждений», — отметили в администрации. Учреждения рассчитаны на 190 детей в возрасте от 1,5 года, в них оборудовано по восемь групп, пищеблоки, медицинские кабинеты, музыкальные и спортивные залы и так далее. Добавим также, что в ближайшие два года в городе будет построено 18 новых детсадов благодаря нацпроекту «Демография». Об этом: Три новых детских сада открываются в Красноярске

10:06 В Бурятии суд приостановил на 90 дней деятельность структурного подразделения детского сада «Колосок» в селе Нижний Саянтуй. В ходе проверки учреждения специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения температурного режима. Так, в группах по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста температура воздуха не превышала 13−14 градусов. Подробнее: В Бурятии закрыли детсад, в котором замерзали дети

10:16 Ингушетия, Дагестан и Крым вошли в тройку регионов России с самым большим дефицитом мест в яслях. В дошкольное учреждение в этих республиках попадают менее половины детей до трех лет. Читайте также: Названы регионы России с наибольшим дефицитом мест в яслях

10:19 Детский сад. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:44 В Чечне до конца 2019 года сдадут в эксплуатацию 22 детских сада на 1600 мест. Об этом доложил первый вице-премьер Иса Тумхаджиев. В январе 2019 года власти республики докладывали о намерении построить в 2019 году 17 детских садов на 2400 мест и обещали, что к 2021 году потребность в местах для дошкольников в образовательных учреждениях будет полностью закрыта. Читайте также: До конца 2019 года в Чечне откроют 40 школ и детских садов

10:48 Законопроект о возможности направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату частных детских садов внесли в Госдумы депутаты «Единой России» Оксана Пушкина и Алена Аршинова. Читайте также: Законопроект об оплате частных детсадов маткапиталом внесен в Госдуму

10:50 Госдума в третьем чтении приняла закон о приоритетном зачислении в школы и детсады братьев и сестер. Читайте также: Госдума приняла закон о праве братьев и сестер на общие детсад и школу

10:52 Законопроект об электронной очереди в детский сад Госдума приняла в первом чтении. Сейчас региональные системы записи в детсады работают во всех регионах, отметила замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина. Читайте также: Госдума узаконивает электронную очередь в детсады

11:02 Красноярский край на сегодняшний момент задействован в 11 национальных проектах. В том числе, как сообщили в краевом правительстве, по нацпроекту «Демография» в 2019 году создадут 1950 мест в детских садах Красноярска. Читайте также: Красноярский край участвует в 11 нацпроектах

11:17 В Тюменской области наблюдается нехватка мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от полутора до трёх лет. Об этом заявил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на совещании, посвящённом реализации национальных проектов в регионе. На начало ноября 2019 года в Тюменской области создано 1 745 новых мест в детсадах для юных жителей региона, из них 1 338 — для детей от полутора до трёх лет. До конца 2019 года в Тюмени откроется яслеград по ул. Мурманской на 420 мест, где из шестнадцати групп две будут принимать малышей до года. Отметим, что, согласно статистическим данным на сентябрь 2019 года, в Тюменской области проживает 160 569 детей до трёх лет. Из них в ясли ходят 41 455 малышей — чуть более 25%. Для сравнения, в Свердловской области данный показатель составляет 21%, в Курганской — 17%. Читайте также: В Тюменской области наблюдается дефицит мест в яслях

11:18 Детский сад в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

11:52 До конца 2019 года в Хакасии будут сданы шесть детских садов, сообщили в республиканском министерстве образования и науки. «В Хакасии в этом году завершается строительство шести детских садов. Строительные работы начались ещё на пяти объектах, закончим в 2020 году. В 2020 — 2021 годах приступим к строительству ещё двух дошкольных учреждений», — подчеркнула министр образования и науки региона Лариса Гимазутина. Читайте подробнее: В Хакасии до конца года обещают сдать шесть детсадов

11:58 В Пскове до конца 2019 года намерены успеть достроить три новых детских сада. На улице Народной Пскова к 44-му детскому саду «Снегирёк» возводится пристройка на 80 мест — в ней будут размещены исключительно ясельные группы. Ещё два детских сада на 270 мест возводятся в Пскове и Псковском районе по единому типовому проекту. Читайте также: Три новых детских сада в Пскове откроются в феврале

12:00 Всего в 2019 году для решения «ясельного вопроса» в Псковской области готовились открыть девять детских садов: три — в Пскове, два — в Великих Луках, четыре — в Псковском районе. Власти региона рассчитывают, что потребность в местах в ясельных группах получится полностью закрыть к 2021 году.

12:13 Новый детский сад в микрорайоне Южно-Чемской г. Новосибирска. nso.ru

12:20 В подмосковных Химках в 2020 году построят детский сад на 125 мест. Как заявил министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев, по итогам аукциона контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключили с ООО «Стройгарант». Ожидается, что дошкольное учреждение введут в эксплуатацию в 2020 году. Читайте подробнее: В подмосковных Химках выбрали подрядчика для строительства детского сада

12:42 В Оренбургской области набранный темп строительства детских садов позволит в ближайшие три года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет. Об этом заявил и. о. министра образования региона Алексей Пахомов. Читайте также: До конца 2019 года в Оренбуржье откроется 19 новых детских садов

12:44 В Пермском крае до 2022 года планируется построить 25 детских садов и 26 школ, что позволит решить проблемы нехватки учебных заведений в регионе, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

12:44 Детский сад в микрорайоне Нанжуль-Солнечный г. Красноярска. krao.ru

12:45 В Красногорске приступили к строительству детского сада на 250 мест на территории ЖК «Большое Путилково». Это трехэтажное дошкольное учреждение общей площадью 4 тыс. м кв. Детский сад планируют сдать в первом квартале 2021 года. Об этом: В Красногорске начали строительство детского сада на 250 мест

13:21 Столовая в детском саду. krao.ru

13:39 Нижегородская область по итогам реализации мероприятий национального проекта «Демография» закроет потребность по местам в ясельных группах к 2021 году. По словам губернатора Глеба Никитина, до конца текущего года в области должно быть введено 2 тыс. мест в детских садах, а к концу 2021 года — еще около 3,2 тыс. мест. Читайте также: Нижегородская область закроет потребность по местам в яслях к 2021 году

13:39 Первый из десяти детских садов, запланированных к сдаче в 2019 году, открыли 27 ноября в Новосибирске. По данным пресс-центра мэрии города, дошкольное учреждение должно принять детей в декабре. Новый детсад будут посещать 220 детей от двух до семи лет. Напомним, строительство детсада под названием «Лукоморье» на ул. Виктора Шевелёва в Новосибирске началось в 2017 году. Из федерального, областного и городского бюджетов на эти цели выделили 252,2 млн рублей. Читайте также: В Новосибирске открыли детсад на 220 мест

13:41 В 2018—2020 годах в Кировской области планируется построить 21 детский сад. В Кирове появится пять новых детских дошкольных учреждений. В районах региона к концу 2020 года появятся 10 новых детсадов с группами для детей ясельного возраста. Читайте также: В Кирове достроили новый детсад с бассейном

14:08 Администрация Великого Новгорода объявила новые торги на строительство детского сада на 190 мест в Псковском районе города на улице Речной, который прежний подрядчик не смог построить в установленные сроки. В 2018 году аукцион на строительство детсада выиграло ООО «Группа компаний СТК» (Санкт-Петербург), получив аванс на сумму более 46,5 млн рублей. Однако стройка была остановлена. Компания смогла выполнить работы лишь на 25%. Об этом: Власти Великого Новгорода ищут нового подрядчика для проблемного детсада

14:11 Все три новых детских сада в Великом Новгороде, которые должны были сдать в эксплуатацию до конца 2019 года, не успевают построить в сроки. В общей сложности они рассчитаны на 570 мест для дошкольников. Общая стоимость их строительства превышает 469 млн рублей.

14:30 Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, duma.gov.ru

14:36 В Ульяновске 27 ноября заключено соглашение между городскими депутатами фракции «Единой России» и администрацией города. Документ предполагает строительство школы в Заволжском районе, детских садов на Ветеринарной и Отрадной, капитальный ремонт двух школ, одного детского сада и других объектов.

14:56 Для доступности ясельных мест в течение двух лет на территории Мордовии будет построено ещё 13 новых детских садов. Большинство новых дошкольных учреждений будет строиться в сельской местности. Также планируется строительство четырёх новых школ. Читайте также: В Мордовии к 2021 году построят 13 новых детских садов