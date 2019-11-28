В Доминикане 26 ноября произошло ДТП с туристическим автобусом, направлявшимся в аэропорт. Недалеко от города Игуэй он столкнулся с грузовиком и перевернулся. Всего в нём находились несколько десятков пассажиров, в том числе, по информации посольства России в Венесуэле, 39 граждан России. По меньше мере 15 из них находятся в критическом состоянии.

Авария

07:08 27.11.2019 27 российских туристов, в том числе два ребенка, в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Доминиканской Республики. Об этом 27 ноября сообщили на горячей линии туроператора «Анекс Тур». Подробности в материале: Названо число российских туристов, остающихся в больницах Доминиканы

07:25 27.11.2019 В ноябре 2019 года в Доминикане уже происходило серьёзное ДТП с пассажирским автобусом. По информации газеты El Nacional, автобус вылетел в кювет на юге Доминиканской Республики. Водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате погиб один человек, ещё 17 получили различные травмы. Читайте также: 17 человек пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

07:38 27.11.2019 По предварительной информации, всего на момент аварии 26 ноября в автобусе находились около 70 человек. Читайте также: В перевернувшемся в Доминикане автобусе находились 39 граждан России

07:47 27.11.2019 Место аварии © twitter @ListinDiario

07:56 27.11.2019 Ранее издание Listin Diario сообщило, что некоторые российские граждане, попавшие в больницы после ДТП в Доминиканской Республике, находятся в тяжёлом состоянии. Читайте также: Несколько пострадавших в Доминикане туристов находятся в тяжелом состоянии

08:17 27.11.2019 26 ноября в посольстве России в Доминиканской Республике сообщили, что после поступления в медицинские центры Санто-Доминго пострадавших в ДТП российских туристов проводятся срочные хирургические операции. Пациентов экстренно доставили на вертолётах. Граждан, которые не нуждались в медицинской помощи, разместили в гостиницах. Подробнее: Пострадавших при аварии в Доминикане туристов доставили в Санто-Доминго

08:32 27.11.2019 Авария с участием пассажирского автобуса в Доминиканской Республике, в салоне которого находились российские туристы, произошла по вине водителя грузовика, который совершил резкий манёвр, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

08:37 27.11.2019 Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки. Об этом 27 ноября сообщает Telegram-канал Mash. Читайте подробнее: Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки

09:21 27.11.2019 Перевернувшийся автобус с российскими туристами в Доминикане © Instagram accidentes_rd

09:24 27.11.2019 Принимающий офис «Анекс Тур» — туроператора поездки российских туристов, которые попали в серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Доминикане, — держит ситуацию под контролем. Об этом ИА REGNUM 27 ноября заявили в Федеральном агентстве по туризму. «Специалисты компании находятся непосредственно с туристами», — говорится в сообщении Ростуризма. В агентстве уточнили, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 39 российских туристов, два гида и водитель. Семь туристов продолжили трансфер и вылетают запланированным рейсом. Читайте также: Ростуризм прокомментировал ДТП с туристами из России в Доминикане

09:48 27.11.2019 Напомним, Доминикана является популярным местом отдыха для российских туристов. Об этом: Российские туристы поедут на Новый год за «солнцем и морем»

09:51 27.11.2019 Горячая телефонная линия с представителем принимающей компании-туроператора открыта для семей российских туристов, которые находились автобусе, попавшем в ДТП в Доминикане. Родственники туристов могут звонить по телефону +18 098 334 570. Читайте также: В Доминикане открыта горячая линия после аварии с автобусом

10:14 27.11.2019 Съёмка места аварии с вертолета. Цитата из видео «Вертолёт облетел место страшной аварии автобуса с российскими туристами» пользователя rusvesna. su1945. youtube.com

10:46 27.11.2019 Последствия страшной аварии обсуждают в соцсетях. Судя по всему, появились туристы, которые после ДТП хотят отказаться от поездки в Доминикану. «Хочу вернуть деньги за тур на восемь человек, не поедем, лучше на виллу в Таиланд», — подчеркнул подписчик паблика «Доминикана».

11:25 27.11.2019 Российские дипломаты в Доминикане держат на контроле ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали граждане РФ. Читайте подробнее: Посольство России держит на контроле ситуацию с ДТП в Доминикане

11:27 27.11.2019 Съёмки очевидцев с места аварии в Доминикане. © Instagram Ndigitalmultimedia

12:07 27.11.2019 Санто-Доминго. Доминикана. (сс) Jose Juan C.

12:07 27.11.2019 Пострадавшие в автоаварии с участием автобуса в Доминикане туристы из России получат страховые выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе страховой компании ERV, где были застрахованы все 39 российских граждан. Страховая сумма по полису для каждого гражданина составляет €40 тыс. «В покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолёте, и медицинскую эвакуацию в Россию», — говорится в сообщении компании. Читайте подробнее: Пострадавшим в аварии в Доминикаке туристам из РФ ERV выплатит страховку

12:24 27.11.2019 Доследственная проверка проводится после ДТП с туристическим автобусом в Доминиканской Республике. Туроператор подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает 27 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве. Читайте также: СК РФ начал проверку после ДТП с туристами в Доминикане

12:32 27.11.2019 После ДТП с автобусом в Доминиканской Республике семь российских туристов находятся в тяжелом состоянии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба туроператора Anex Tour. Читайте также: ДТП в Доминикане: семь туристов из РФ находятся в тяжелом состоянии

12:53 27.11.2019 В соцсетях российские туристы обсуждают «безбашенность» водителей в Доминикане. «Многие у нас в отеле жаловались на безбашенность водителей, из аэропорта пока доехали, чуть не поседели. Благо нам достался хороший водитель, и ехать было 15 минут. Здоровья пострадавшим», — пишет подписчик паблика «Доминикана» в соцсети «ВКонтакте». »Только вернулись с женой оттуда, местные водители правил не знают, обгон через две сплошных — это норма», — жалуется ещё один подписчик.

12:55 27.11.2019 Больничная палата в клинике Доминиканы. presidencia.gob.do

13:30 27.11.2019 Российские туроператоры или страховые компании должны нести расходы по перевозке и лечению туристов в случае чрезвычайной ситуации за границей, об этом 27 ноября сообщили в Роспотребнадзоре. Подробности в материале: Российским туристам напомнили о правах в случае ЧП за границей

13:49 27.11.2019 На месте аварии в Доминикане. © twitter @losaradiord

14:17 27.11.2019 При резком торможении автобуса с туристами, попавшего в ДТП в Доминикане, получили травмы пассажиры, находившиеся по левую сторону от водителя. Об этом, рассказывая подробности аварии, сообщила одна из пострадавших Валерия Агбальянц. «Автобус резко затормозил, его повело налево и направо, в итоге завалился налево и продолжал движение. Те люди, которые были по левую сторону от водителя, получили сильные травмы, счесали спины, руки, кто-то даже лишился руки», — цитирует пострадавшую РЕН ТВ. По её словам, люди, которые находились по правую сторону от водителя, «падали на тех, кто был слева». После ДТП автобус ещё какое-то время продолжал движение. Когда он остановился, никто не понял, что произошло, рассказывает Агбальянц: «Я думала, что он (автобус — прим. ред.) взорвётся, были какие-то непонятные звуки». Об этом: Пострадавшая в ДТП в Доминикане рассказала подробности аварии

14:51 27.11.2019 Доминиканские спасатели на месте аварии автобуса с туристами из России. © Twitter @InformandoRD7

15:16 27.11.2019 Мать одной из пострадавших в аварии, гражданки РФ Елены Писнячевской, рассказала в интервью телеканалу 360 о состоянии госпитализированной дочери. «Мне сказали, что операция проведена и состояние стабильное. Что значит «стабильное» — значит, не умерла. И всё», — сказала женщина. По её словам, Писнячевская поехала на отдых в Доминикану с молодым человеком, который также пострадал.

15:27 27.11.2019 Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что более десяти граждан РФ, пострадавших в аварии в Доминикане, либо уже возвращаются домой, либо ожидают вылета. «13 из попавших в ДТП туристов уже вылетели или ожидают вылета в ближайшее время на территорию Российской Федерации. Вопросы возвращения госпитализированных туристов на родину будут решаться в индивидуальном порядке в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций лечащих врачей», — сказала Догузова.

15:44 27.11.2019 В то же время, по словам Зарины Догузовой, вопрос с возвращением домой граждан РФ, госпитализированных после ДТП, будет решаться в индивидуальном порядке — всё будет зависеть от состояния их здоровья и рекомендаций врачебного персонала.

16:46 27.11.2019 Между тем в страховой компании ERV опровергли информацию о том, что 12-летней пострадавшей после аварии ампутировали руки. «В ДТП в Доминикане пострадало много людей, в том числе и дети. В СМИ начала появляться информация о том, что 12-летней девочке после инцидента ампутировали руки, но это не так. Травмы у туристов различной степени: от легкой до сложной, все называть не могу», — сказала исполнительный директор компании Юлия Алчеева, передаёт Интерфакс.

17:01 27.11.2019 Информацию об ампутации руки у 12-летней девочки опроверг и руководитель отдела посольства России в Венесуэле на курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов. «У нее была проблема с одной рукой, ее смогли пришить, врачи говорят, что 80 процентов вероятность того, что рука восстановится. Вторая рука цела», — сказал Евдокимов РИА Новости. По его словам, девочка попала в больницу с матерью, у которой тоже наблюдались проблемы с рукой, ее проблемой также занимаются медики.

17:56 27.11.2019 Руководитель отдела посольства России в Венесуэле на курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов заявил об ампутации обеих рук у 40-летней гражданки РФ, которая была доставлена в больницу Доминиканы после аварии. «К сожалению, обе руки врачи вынуждены были ампутировать женщине в возрасте 40 лет», — сказал Евдокимов ТАСС.

18:40 27.11.2019 Информация об ампутации рук 12-летнему ребёнку в результате аварии в Доминикане не соответствует действительности. Подробности в материале: Опровергнута информация об ампутации рук у ребёнка после ДТП в Доминикане

18:46 27.11.2019 В больницах Доминиканы по-прежнему остаются 29 граждан РФ, заявила ТАСС исполнительный директор компании ERV Юлия Алчеева. «Часть улетели, часть ждут другого рейса в отеле. Пока люди еще лечатся активно в больницах», — сказала Алчеева.

19:48 27.11.2019 В числе пострадавших в результате аварии в Доминикане оказались жители Кемеровской области Константин и Анастасия Поповы. Пара поженилась в августе 2019 года и 27 ноября возвращалась из отложенного «медового месяца» на автобусе в аэропорт, сообщает Telegram-канал «RT на русском». В результате ДТП у Анастасии Поповой оказался сломан позвоночник, сообщили родственники пострадавшей. Её мужу повезло больше — он отделался ссадинами. По словам родственников Анастасии Поповой, врачи делают оптимистичные прогнозы: инвалидом девушка не станет, но процесс восстановления займёт много времени.

19:53 27.11.2019 Пострадавшие в ДТП в Доминикане Анастасия и Константин Поповы. Фото: Telegram-канал «RT на русском»

19:55 27.11.2019 Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По её словам, в больницах Доминиканы всё ещё находятся 25 российских туристов, из них шестеро — в тяжёлом состоянии.

20:11 27.11.2019 Пятеро пострадавших в ДТП в Доминикане выписались из больницы и готовы вылететь в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Доминикане. Отмечается, что выписавшиеся граждане РФ ждут билетов от туроператора.

21:13 27.11.2019 Небольшую памятку о правилах поведения при получении травм за границей выпустил телеканал «360». Как отмечается, в случаях получения травм ни в одной стране мира не имеют права отказать в оказании экстренной медпомощи в силу действия Конвенции о защите прав человека. Если российский гражданин в ходе пребывания за границей попал в больницу, необходимо сообщить о наличии имеющихся страховок. Также рекомендуется обращаться в консульские отделы: там не только смогут связаться с родственниками пострадавшего, но и обязаны заняться транспортировкой и эвакуацией гражданина РФ домой.

22:09 27.11.2019 Глава Ростуризма Зарина Догузова. Фото: russiatourism.ru

04:56 Транспортная компания Monumental, которой принадлежал попавший в ДТП автобус с российскими гражданами в салоне, утверждает, что транспортное средство было полностью исправно, сообщает газета Listin Diario. В компании сообщили, что перевозивший российских туристов автобус был полностью технически исправен и соответствовал всем стандартам безопасности. Утверждается, что водитель прошёл всё необходимое обучение, а также постоянно проходил тестирование на содержание алкоголя и наркотических веществ. Также в Monumental добавили, что виновный в ДТП грузовик «двигался беспорядочно», меняя полосы движения. Подчёркивается, что ряд пассажиров автобуса могут подтвердить эту информацию. Читайте подробнее: Компания-перевозчик из Доминиканы заявила об исправности автобуса

07:04 В больницах Доминиканы остаются 27 российских туристов, двое — в тяжёлом состоянии.

07:44 Руководитель отделения посольства РФ на курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов сообщил телеканалу «Россия 24», что серьёзные травмы у двух туристов, попавших в ДТП. В одном случае — травма позвоночника, будет необходима операция. Ещё одна женщина получила черепные травмы.

07:47 Наиболее тяжёлых пациентов власти Доминиканы готовы перевезти в лучшие больницы страны.

07:49 По словам руководителя отделения посольства РФ на курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова, первая группа — пять человек — вылетает из Доминиканы уже 29 ноября.

07:57 Сотрудники спасательных служб Доминиканы на месте аварии. facebook.com DIGESETTRD

09:30 «Люди были в крови. Мы прилетели в шоковом состоянии, но без повреждений. Остальные — в ужасном состоянии» , — вспоминает о ДТП туристка Татьяна Сухова в эфире НТВ.

09:47 Посольство РФ в Венесуэле, имеющее отделение в Пунта-Кане (Доминиканская Республика), опубликовало на своей странице в Facebook заявление о ситуации с пострадавшими в ДТП российскими туристами. «В настоящее время нуждающиеся в стационарном лечении находятся в больницах городов Санто-Доминго и Игуэй. Шесть пациентов пребывают в тяжелом состоянии. Травмы средней степени тяжести зафиксированы у 21 человека», — говорится в сообщении.

09:48 По данным дипмиссии, пять граждан РФ, получив необходимую медпомощь, выписаны из больниц и находятся в гостинице, ожидая организации туроператором их возвращения в Россию. Семь человек уже вылетели в Москву.

09:53 «Ввиду утраты паспортов отдельных граждан ведется работа по оформлению документов для их возвращения на Родину», — говорится в заявлении посольства РФ в Венесуэле по ситуации с ДТП с российскими туристами в Доминикане.

10:23 «Хотели бы поблагодарить наших соотечественников, постоянно проживающих в Доминиканской Республике, а также доминиканских выпускников советских и российских вузов, которые, узнав об аварии, предложили свое содействие в решении возникавших вопросов», — также говорится в заявлении посольства РФ в Венесуэле по ситуации с ДТП с российскими туристами в Доминикане.

11:52 Аэропорт Пунта-Каны. Доминикана Reg Natarajan

12:02 В доминиканской транспортной компании Monumental, которой принадлежал попавший в ДТП автобус с российскими туристами, подчеркнули, что у водителя туристического автобуса — безупречная репутация, он участвовал в тренингах и проходил медицинские тесты, в том числе, на наркотики. Автобус марки Yutong, попавший в ДТП, — 2016 года выпуска, он был оснащен необходимыми системами безопасности, заверили в компании, сообщает «Интерфакс».

12:04 Первые русские туристы, попавшие в аварию в Доминикане, прибыли в Россию [Цитата из видео «Даже кричать не могли — уцелевшие в Доминикане россияне рассказали о пережитом ужасе» пользователя Сегодня. youtube.com]

12:48 Российским туристам, утратившим в ДТП свои паспорта, обещают помочь с оформлением документов для скорейшего возвращения домой. Заграничный паспорт гражданина РФ. Анна Рыжкова ИА REGNUM

13:54 Российское посольство и Ростуризм следят за ситуацией. Помощь предлагают и наши соотечественники, проживающие в Доминикане: они готовы, например, сдать кровь для пострадавших, сообщают «Вести».

15:05 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 28 ноября заявила, что детский хирург Леонид Рошаль оказался одним из первых, кто откликнулся и предложил помощь пострадавшим в аварии в Доминикане.

15:06 По словам Захаровой, было большое количество звонков, предложений о помощи от российского гражданского общества.

15:07 По последним данным, в больницах остаются 27 пострадавших.

15:08 Мария Захарова уточнила, что Министерство иностранных дел РФ находится в постоянном контакте с пострадавшими и с местными властями.