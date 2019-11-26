Вашингтон, 27 ноября, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп помиловал индейку по кличке Масло (Butter) в честь грядущего Дня благодарения, передает телеканал CNBC.

Также он помиловал и дублера птицы по кличке Хлеб (Bread). В ходе своего предпраздничного выступления американский лидер пошутил, что птицам уже вручены повестки на слушания по импичменту в палату представителей Конгресса США. Трамп добавил, что помилованные птицы будут жить в кампусе Политехнического университета штата Вирджиния.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября американский лидер Дональд Трамп выбрал клички для двух индеек, которых собрался помиловать в День благодарения. Отметим, что традиция дарить индеек в День благодарения президенту США началась в 1947 году. Тогда ее начал основатель национальной федерации индеек Чарльз Уомплер, подаривший птицу Гарри Трумэну. А традиция помилования индеек зародилась в 1989 году в годы президента Рональда Рейгана.