Москва, 27 ноября, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) начнёт работать в режиме максимальной проектной мощности 27 ноября, сообщили в пресс-службе компании «Транснефть».

Vostok.transneft.ru ООО «Транснефть – Восток» завершило плановые работы на нефтепроводах в Иркутской области и Республике Саха

Вывод ВСТО на полную мощность состоится в ходе заседания совета директоров Транснефти. Мероприятие пройдёт при участии министра энергетики России Александра Новака, президента Транснефти Николая Токарева и других членов совета директоров компании.

Проект «Восточная Сибирь — Тихий океан» реализован с целью поставки российской нефти на Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. После вывода системы на полную мощность объём транспортировки по первой очереди (ВСТО-1) составит 80 млн тонн в год, по ВСТО-2 — 50 млн тонн нефти в год.

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