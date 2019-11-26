Прага, 27 ноября, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Неуместным политическим жестом назвал пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек обвинения в адрес лидеров бывшей Чехословацкой Социалистической Республики 26 ноября в Twitter.

Piercetp Манифестация в Праге, ноябрь 1989 года

Комментируя уголовные дела о превышении служебных полномочий в отношении бывшего министра внутренних дел ЧССР Вратислава Вайнара, бывшего главы чехословацкого правительства Любомира Штроугала и бывшего генсека чехословацкой компартии Милоша Якеша, Овчачек сказал, что сделан «политический жест».

По его оценке, чешская генпрокуратура своим поступком выступила вовсе не за «торжество справедливости». Овчачек отметил, что уголовные дела возбуждены в 30-летнюю годовщину Бархатной революции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 89-летний Вайнар, 95-летний Штроугал и 97-летний Якеш привлечены к уголовному процессу о гибели людей в период 1976 г. — 1989 г., завершившегося Бархатной революцией.