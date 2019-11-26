Хмеймим, Сирия, 26 ноября, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Российские военные продолжают осуществлять положения российско-турецкого меморандума от 22 октября о взаимопонимании в Сирии, сообщил 26 ноября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Минобороны России Патрулирование подразделениями военной полиции ВС РФ

По информации российского Центра, российская военная полиция провела патрулирование по одному маршруту в сирийской провинции Ракка, по четырём маршрутам в провинции Алеппо, а российская армейская авиация осуществила воздушное патрулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование северо-восточных районов Сирии российской военной полицией является одним из положений российско-турецкого Меморандума от 22 октября о взаимопонимании в Сирии, позволившего остановить турецкую военную операцию против сирийских курдов.