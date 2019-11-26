Вашингтон, 26 ноября, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Расследование украинского вмешательства в президентские выборы в Соединённых Штатах в 2016 г. Вашингтон проводить будет, сообщил 26 ноября журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Gage Skidmore Ли Зелдин

Комментируя заявление американского конгрессмена Ли Зелдина о вмешательстве в американские выборы 2016 г. граждан Украины, Помпео заявил:

«Всякий раз, когда есть информация, указывающая на то, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность расследовать это».

По его словам, не только Украина, но и ещё «много стран» пытались помешать процессу выбора американского президента три года назад.

Напомним, Ли Зелдин 24 ноября заявил, что «украинцы вмешивались в выборы 2016 г.». Например, в этом, по словам американца, «замешан» экс-посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый.