Санкт-Петербург, 27 ноября, 2019, 00:12 — ИА Регнум. В ходе своей рабочей поездки в Петербурге президент России Владимир Путин в среду, 27 ноября, примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, которого он лично хорошо знал.

Topspb.tv Памятник Даниилу Гранину (цитата телеканала «Санкт-Петербург»)

Этот памятник сооружен на Дальневосточном проспекте, в спальном Невском районе Северной столицы. Концепция памятника и место его установки вызвали нешуточные споры в архитектурно-художественном сообществе Петербурга, сообщало ИА REGNUM.

Инициатором установки памятника Гранину стало Российское военно-историческое общество, оно же по заказу Минкультуры организовало конкурс, в котором победил авторский коллектив — скульптор Евгений Бурков и архитектор Нестор Энгельке.

Писатель, по их мысли, изображен сидящим и задумчивым, в расстегнутом пиджаке, рядом с ним — большой фолиант. Расположена фигура писателя на гранитной основе, на которой крупным шрифтом выбито «Даниил Гранин».

«Сидящая в кресле фигура писателя отражает его раздумья о жизни, о судьбе города и людей. Площадка и памятник должны создать место притяжения и интереса в современной городской среде», — объяснял скульптор Бурков.

В ходе представления проекта на Градсовете Петербурга к нему были высказаны замечания относительно слишком массивного гранитного постамента, который сравнили с «надгробием», шрифта надписи, напоминающего «прописи первоклассника», невключенности памятника в окружающую среду, использования «фонарей из XIX века», никак не связанных с эпохой Гранина, и другие.

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Во время последующих обсуждений эскиза памятника отдельные спорные моменты снимались, с другими члены Градсовета смирялись.

По словам главы Комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева, авторы прислушались к рекомендациями архитекторов обратиться к эстетике 1960-х годов, когда были опубликованы основные книги Гранина, и почерпнуть оттуда вдохновение, в частности, шрифт для надписи.

В итоге проект был доработан и принят к отливке и установке.

Что касается вызывающего вопросы места для памятника Гранину, в окружении массовой жилой застройки, то оно было одобрено дочерью писателя, поскольку находится рядом с городской библиотекой, названной в его честь.

Открытие монумента станет центральным мероприятием в рамках празднования Года Гранина в России. Завершение программы, посвященной 100-летию писателя, состоится 13−14 декабря с окончанием общероссийского литературного марафона в честь жизни и творчества Даниила Гранина.

Напомним, писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни 5 июля 2017 года в Санкт-Петербурге. В 2019 году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Владимиром Путиным был подписан Указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина и увековечении его памяти.