Воспитанники Фонда Андрея Мельниченко представили новые проекты
Кемерово, 26 ноября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Кемеровские воспитанники центра «УникУм», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК), представили новые изобретения в сфере автоматизации, робототехники и IT-технологий. Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, защита проектов проходила на базе Кузбасского государственного технического университета в рамках регионального этапа Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко. В старшей возрастной группе победу одержал проект «Политех-Авто» с перспективой создания беспилотного автомобиля. Если в прошлом году команде школьников удалось «приручить» руль, заставив его двигаться дистанционно с помощью разработанной микропроцессорной платы, то к нынешнему региональному этапу конкурса ребята соединили систему управления передней осью колёс с компьютером. Специально обученная нейронная сеть на основе анализа 16 тысяч изображений распознает знаки дорожного движения, контролирует движение, поворот колёс, торможение и остановку автомобиля. Впереди — создание и проведение испытания всей системы и прототипа беспилотника. В состав проектной команды входят Вадим и Артем Санниковы, Ярослав Авдеев, Анна Ковина и Роман Садовец.Дипломом второй степени награждены Михаил Лузин и Артем Санников за воплощение второй ступени проекта «Устройство для незрячих и слабовидящих Assistant travel». На этот раз школьники поставили перед собой задачу создать устройство, которое с помощью камеры определяет препятствия, строит маршрут для их обхода и через наушники передаёт человеку информацию в виде голосовых подсказок. Для незрячих и слабовидящих людей такой гаджет открывает новые возможности для координации в пространстве и безопасного передвижения.
Анна Ковина представила проект «Умное освещение офисных помещений», за который получила диплом третьей степени. Ей удалось построить алгоритм работы умной системы освещения, подобрать необходимые компоненты и создать прототип устройства, который позволяет автоматически регулировать систему освещённости для повышения работоспособности человека.
В числе лучших и востребованных на практике был назван также проект «Умная каска» (авторы Илья Гуркин, Александр Есипов, Степан Большаков), способная отслеживать геолокацию человека, оповещать старшего производителя работ о применении рабочим средств индивидуальной защиты, а также служить переговорным устройством. В числе победителей был также признан проект Ярослава Гереза «Голограмма: грани иллюзии». Юный изобретатель представил голографическое видеоизображение в режиме онлайн-воспроизведения. По мнению экспертов, эта технология может быть использована для визуализации видеозвонков и видеоконференций.
Особый интерес экспертов вызвал проект «Таргетированная реклама на основе распознавания образов при помощи искусственной нейронной сети» Дмитрия Камышникова и Владимира Махарева. Ребята создали прототип приложения, способного демонстрировать рекламу в соответствии с возрастом человека, подошедшего к видеокамере. В ближайшее время оргкомитету отборочного этапа конкурса предстоит определить семь проектов из числа победителей, которые будут представлены в финале детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко в Барнауле.