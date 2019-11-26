Кемерово, 26 ноября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Кемеровские воспитанники центра «УникУм», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК), представили новые изобретения в сфере автоматизации, робототехники и IT-технологий. Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, защита проектов проходила на базе Кузбасского государственного технического университета в рамках регионального этапа Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко. В старшей возрастной группе победу одержал проект «Политех-Авто» с перспективой создания беспилотного автомобиля. Если в прошлом году команде школьников удалось «приручить» руль, заставив его двигаться дистанционно с помощью разработанной микропроцессорной платы, то к нынешнему региональному этапу конкурса ребята соединили систему управления передней осью колёс с компьютером. Специально обученная нейронная сеть на основе анализа 16 тысяч изображений распознает знаки дорожного движения, контролирует движение, поворот колёс, торможение и остановку автомобиля. Впереди — создание и проведение испытания всей системы и прототипа беспилотника. В состав проектной команды входят Вадим и Артем Санниковы, Ярослав Авдеев, Анна Ковина и Роман Садовец.Дипломом второй степени награждены Михаил Лузин и Артем Санников за воплощение второй ступени проекта «Устройство для незрячих и слабовидящих Assistant travel». На этот раз школьники поставили перед собой задачу создать устройство, которое с помощью камеры определяет препятствия, строит маршрут для их обхода и через наушники передаёт человеку информацию в виде голосовых подсказок. Для незрячих и слабовидящих людей такой гаджет открывает новые возможности для координации в пространстве и безопасного передвижения.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Воспитанники Фонда Андрея Мельниченко представили новые проекты

Анна Ковина представила проект «Умное освещение офисных помещений», за который получила диплом третьей степени. Ей удалось построить алгоритм работы умной системы освещения, подобрать необходимые компоненты и создать прототип устройства, который позволяет автоматически регулировать систему освещённости для повышения работоспособности человека.

В числе лучших и востребованных на практике был назван также проект «Умная каска» (авторы Илья Гуркин, Александр Есипов, Степан Большаков), способная отслеживать геолокацию человека, оповещать старшего производителя работ о применении рабочим средств индивидуальной защиты, а также служить переговорным устройством. В числе победителей был также признан проект Ярослава Гереза «Голограмма: грани иллюзии». Юный изобретатель представил голографическое видеоизображение в режиме онлайн-воспроизведения. По мнению экспертов, эта технология может быть использована для визуализации видеозвонков и видеоконференций.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Воспитанники Фонда Андрея Мельниченко представили новые проекты

Особый интерес экспертов вызвал проект «Таргетированная реклама на основе распознавания образов при помощи искусственной нейронной сети» Дмитрия Камышникова и Владимира Махарева. Ребята создали прототип приложения, способного демонстрировать рекламу в соответствии с возрастом человека, подошедшего к видеокамере. В ближайшее время оргкомитету отборочного этапа конкурса предстоит определить семь проектов из числа победителей, которые будут представлены в финале детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко в Барнауле.