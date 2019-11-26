Калуга, 26 ноября, 2019, 20:12 — ИА Регнум. 26 ноября фракция «Единой России» Городской думы Калуги посетила калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Мероприятие проводится в канун 18-летия партии и Международного дня инвалидов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужские парламентарии-единороссы посетили интернат для престарелых

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обеспечивает стационарное социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов 1-й и 2-й групп старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и по состоянию здоровья нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении. Проживающие размещены в комнатах в основном по 1, 2 и 3 человека и регулярно проходят профилактические осмотры. Для организации трудовой и социокультурной реабилитации в учреждении проводятся занятия по арт-терапии, имеется библиотека с читальным залом и кабинет для оказания психологических услуг. В доме-интернате действуют кружки и клубы, работает литературно-музыкальная гостиная, а также проводятся конкурсы, экскурсии, шахматные и шашечные турниры. В настоящее время в учреждении проживают 262 подопечных, а также работает 180 сотрудников.

Депутаты пообщались с проживающими в доме-интернате, осмотрели кабинеты, столовую и спортзал, и подарили учреждению 3 телевизора и сладости к чаю.

«Приятно видеть, как за последние годы это место меняется к лучшему, здесь сделали ремонт и чувствуется доброжелательная атмосфера. У нас есть добрая традиция: на день рождения партии делать добрые дела. Мы заранее узнали, что проживающим здесь нужно, и решили сделать вот такой приятный подарок», — пояснил заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов.

«Хорошая акция, депутаты подарили телевизоры, которые мы повесим в холле каждого этажа, — отметила директор Калужского дома-интерната для престарелых и инвалидов Инна Кирилюк. — Собираясь все вместе за просмотром программ, люди общаются, обсуждают какие-то интересные темы и коротают досуг. Всем приятно, что о них помнят, и приятно получать подарки».