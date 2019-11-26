Калуга, 26 ноября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. 26 ноября в областном центре в рамках работы Калужского промышленно-инновационного форума состоялось расширенное заседание совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. В мероприятии приняли участие председатель совета, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин, глава региона Анатолий Артамонов, вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин, представители федеральных и региональных органов власти, владельцы и руководители промышленных и аграрных предприятий, представители научного сообщества.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошло заседание совета Торгово-промышленной палаты РФ

Основной темой обсуждения стали вопросы конкурентоспособности российской экономики, актуальные проблемы производственных предприятий области, промышленности России в целом и возможности для их решения при помощи мер экономической политики.

Обращаясь к членам совета и участникам заседания, Анатолий Артамонов отметил, что тематика мероприятия — конкурентоспособность российской экономики — отражает самые насущные вопросы промышленной политики региона: развитие системы государственной поддержки предприятий, доступность финансовых ресурсов, формирование добросовестной конкурентной среды. «Промышленность — основная база, на которой зиждется благополучие региона. С 2015 года Калужская область — регион донор. Это позволяет нам оперативно решать многие вопросы, и, прежде всего, в социальной сфере», — пояснил он.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошло заседание совета Торгово-промышленной палаты РФ

По словам губернатора, успешное развитие промышленного сектора экономики региона позволяет финансировать мероприятия национальных проектов из средств областного бюджета. В 2019 году на эти цели дополнительно выделено около семи миллиардов рублей.

Отдельное внимание глава региона уделил формированию в области эффективной системы взаимодействия органов власти, бизнеса, институтов развития. По его мнению, конструктивное взаимодействие различных институтов способствует успешному развитию различных сфер экономики страны.

В рамках работы совета состоялось обсуждение действующих мер поддержки промышленности, вопросов налогообложения, стимулирования инвестиционной активности и экспорта продукции, поддержки сельского хозяйства, взаимодействия с банковским сектором экономики.

Напомним, мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».