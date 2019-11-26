На Тамбовщине в 2019 году улучшат жилищные условия более 600 сельских семей
Тамбов, 26 ноября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2019 году по программе социального развития села улучшат жилищные условия более 600 семей, что является рекордным результатом для региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Из них в декабре — 350 семей.
Программа социального развития села, которая предусматривает субсидии сельчанам на решение жилищного вопроса, действует более 15 лет. В этом году в Тамбовской области новоселье справили уже 264 семьи. А в декабре еще 350 сельских семей получат субсидии на улучшение жилищных условий.
О дополнительном федеральном финансировании программы рассказал заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.
По объемам средств, поступающих в регион из федерального бюджета на развитие сельских территорий, Тамбовщина занимает лидирующие позиции в ЦФО. Это позволяет ежегодно не только улучшать жилищные условия сельчан, но и строить ФАПы, спортивные объекты, прокладывать газовые и водопроводные сети. Опыт области в этом направлении был высоко отмечен в этом году на всероссийской выставке в Москве «Золотая осень».
Губернатор Александр Никитин считает, что качество жизни должно повышаться как в городах области, так и в селах. В начале прошлого года на парламентских слушаниях в Госдуме он выступил с предложением разработать федеральный закон по развитию сельских территорий. Ряд предложений был учтен в проекте программы Минсельхоза, созданной по поручению президента России.
Программа «Современный облик села» является сегодня одним из ключевых федеральных проектов. Областная программа будет трансформирована с учетом всех новых направлений.
В сельских территориях проживает 40% населения и производится почти 30% валового продукта области.