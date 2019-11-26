Тамбов, 26 ноября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2019 году по программе социального развития села улучшат жилищные условия более 600 семей, что является рекордным результатом для региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Из них в декабре — 350 семей.

Tambrn.ru Карта Тамбовской области

Программа социального развития села, которая предусматривает субсидии сельчанам на решение жилищного вопроса, действует более 15 лет. В этом году в Тамбовской области новоселье справили уже 264 семьи. А в декабре еще 350 сельских семей получат субсидии на улучшение жилищных условий.

О дополнительном федеральном финансировании программы рассказал заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

«В среднем ежегодно улучшают свои жилищные условия за счет программы социального развития села примерно 150 семей. Итог 2019 года — более 600. Это впервые в истории», — подчеркнул он.

По объемам средств, поступающих в регион из федерального бюджета на развитие сельских территорий, Тамбовщина занимает лидирующие позиции в ЦФО. Это позволяет ежегодно не только улучшать жилищные условия сельчан, но и строить ФАПы, спортивные объекты, прокладывать газовые и водопроводные сети. Опыт области в этом направлении был высоко отмечен в этом году на всероссийской выставке в Москве «Золотая осень».

Губернатор Александр Никитин считает, что качество жизни должно повышаться как в городах области, так и в селах. В начале прошлого года на парламентских слушаниях в Госдуме он выступил с предложением разработать федеральный закон по развитию сельских территорий. Ряд предложений был учтен в проекте программы Минсельхоза, созданной по поручению президента России.

Программа «Современный облик села» является сегодня одним из ключевых федеральных проектов. Областная программа будет трансформирована с учетом всех новых направлений.

В сельских территориях проживает 40% населения и производится почти 30% валового продукта области.