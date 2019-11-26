Ярославль, 26 ноября, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу бывшего директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елену Скоробогатову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Как ранее сообщало ИА REGNUM экс-чиновницу подозревают в присвоении и растрате денежных средств. По версии следствия, директор департамента приняла на работу знакомого, заведомо зная, что он не сможет выполнять свои служебные обязанности. Как стало известно ИА REGNUM, рассмотрение ходатайства следствия об аресте Елены Скоробогатовой затянулось из-за состояния здоровья подозреваемой. В суд была вызвана машина реанимации, однако медики не нашли оснований для госпитализации фигурантки уголовного дела. Суд по мере пресечения был продолжен, и в итоге вынес решение. Елена Скоробогатова помещена под стражу на срок в 1 месяц и 29 дней, до 22 января 2020 года. Будет ли защита оспаривать данную меру пресечения, пока неизвестно.