Ярковский район, Тюменская область, 26 ноября, 2019, 18:35 — ИА Регнум. В Тюменской области задержан подозреваемый в поджоге автомобиля, на котором перевозили вахтовиков. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Пресс-служба УМВД россии по Тюменской области Всё, что осталось от автомобиля вахтовиков

В начале сентября 2019 года в дежурную часть отдела полиции Ярковского района поступило сообщение о сгоревшем автомобиле «УАЗ — 3909» в деревне Тараканова. Данное транспортное средство было сдано хозяином в аренду железнодорожной компании для перевозки вахтовиков. Экспертами было установлено, что автомобиль был подожгли.

Был обнаружен подозреваемый: 56-летний местный житель. Как выяснилось, он затаил обиду на вахтовиков, которые якобы приставали к сельчанкам. В отместку он пожёг их машину.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога»).