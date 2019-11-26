Ярославль, 26 ноября, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Выдача бесплатных сертификатов на землю прошла в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района. Десять земельных участков выделены в районе деревни Мордвиново Курбского сельского поселения. Сертификаты получили только многодетные семьи, земля выделяется для ведения личного подсобного хозяйства.

Yarregion.ru Вручение сертификатов на землю

«Здесь можно построить дом или вести дачное хозяйство. Благодаря этому условия жизни многодетной семьи станут более комфортными», — сказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Анна Желиховская.

В Ярославской области земельные участки в 2019 году получили 1120 льготников. 452 семьи воспользовались формой аренды земли без торгов. Бесплатно выделено 668 земельных участков, из них 653 — на территории Ярославского муниципального района.

«Оказание мер поддержки многодетным семьям одна из первостепенных задач. Сертификат на земельный участок — возможность большему количеству семей реализовать свою мечту о строительстве собственного дома и решить жилищные проблемы», — заявил заместитель главы Ярославского района Александр Сучков.

В очередь на получение земли можно встать в любом районе или городе Ярославской области, вне зависимости от фактического места проживания.