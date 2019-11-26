Санкт-Петербург, 26 ноября, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Инженеры завершили проектирование подключения к улично-дорожной сети Петербурга делового квартала «Лахта центр», где разместится штаб-квартира Газпрома. Сметную стоимость строительства объекта оценили в 3,66 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр

Речь идет о строительстве эстакадных съездов к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина, сообщает 26 ноября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Напомним, с 2018 года ведется строительство окаймляющих квартал «Лахта Центр» улиц и примыканий к Приморскому шоссе. В настоящий момент завершаются работы по устройству монолитной железобетонной подпорной стенки протяженностью 173,4 метра, а также выполняется устройство сетей дождевой канализации.

Кроме того, в марте власти города заявляли о готовности приступить к строительству автомобильного моста, который свяжет будущую дорогу с круговым движением у «Лахта Центра» с улицей Савушкина и Приморским шоссе. Работы планировалось начать за счет бюджета Петербурга в 2020—2021 годах, чтобы завершить их в 2023 году.

Сегодня КРТИ объявил о том, что завершено проектирование этапа 2.2 реконструкции Приморского шоссе. В рамках данных работ предусмотрен двухполосный эстакадный съезд с движением в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной площади с круговым движением протяженностью 0,98 км и двухполосный эстакадный съезд с движением в одном направлении от перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км.

«Сметная стоимость строительства объекта, рассчитанная в текущем уровне цен на II квартал 2019 года, составляет 3,66 млрд рублей», — уточнили в комитете.

Кроме того, по данной проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России» уже выдало положительное заключение. Как отмечают в КРТИ, реализация объекта позволит подключить многофункциональный комплекс «Лахта центр» в нескольких уровнях к улично-дорожной сети Приморского района Петербурга, что значительно снизит транспортную нагрузку.

«Строительство объекта начнется в следующем году», — резюмировали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.