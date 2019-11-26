Москва, 26 ноября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий нахождение детей в игровых комнатах, в частности в торгово-развлекательных центрах, внесла в Госдуму Мосгордума, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дети

Поправками предлагается ввести понятие «временный присмотр за детьми». Под этим предлагается понимать «комплекс мер по организации в дневное время досуга детей продолжительностью не более 12 часов подряд, осуществляемый в отведенном и оборудованном для этого помещении (части помещения), обеспечивающий наблюдение за детьми, содействие их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию вне связи с получением детьми образования и (или) с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

Запрещается работать с детьми аниматорам и прочим присматривающим при отсутствии личной медицинской книжки; признания недееспособным в установленном федеральным законом порядке; наличии судимости за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества.

Законопроектом также предусматриваются обязанности родителей (лиц, их заменяющих), связанные с передачей ребенка под временный присмотр. Так, оставлять ребенка в игровой комнате возможно будет при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также предоставлении в письменной форме его реквизитов, информированного добровольного согласия на осуществление временного присмотра за детьми, сообщении способов оперативной связи с ними. Также требуется подтверждение отсутствия сведений о наличии у ребенка простудных и иных инфекционных заболеваний, их признаков.

Кроме того, согласно поправкам, родитель обязан письменно подтвердить согласие забрать ребенка по требованию лица, осуществляющего временный присмотр за детьми.

«Такое требование должно быть обусловлено интересами ребенка, его психологическим и (или) физическим состоянием (настойчивое требование вернуться к родителям (лицам, их заменяющим), появление признаков ухудшения здоровья, причинение или угроза причинения вреда другим детям и т. д.)», — отмечают авторы.

Парламентарии также считают, что в случае принятия законопроекта целесообразно рассмотреть вопрос о возможности установления ответственности для лиц, осуществляющих временный присмотр за детьми, а также для лиц, оказывающих услуги по временному присмотру за детьми, за нарушение ими требований законодательства.