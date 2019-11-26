Калуга, 26 ноября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. 26 ноября состоялось совместное заседание комитетов Городской думы Калуги под председательством Виктора Борсука. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты рассмотрели поправки в проект городского бюджета на 2020 год.

Городская дума Калуги Городская дума Калуги рассмотрела поправки в бюджет-2020

Доходная часть бюджета увеличивается на 483,2 млн рублей за счёт безвозмездных поступлений из бюджета Калужской области. На такую же сумму увеличивается расходная часть бюджета. 161,2 млн рублей будет направлено для финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан». 326 миллионов рублей выделяется на ликвидацию несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде — рекультивацию полигона ТБО города Калуги. 45,6 млн рублей выделяется на реализацию программы «Формирование современной городской среды».

Также в ходе заседания муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса» была одобрена сделка, предусматривающая заключение договора на оказание услуг по охране объекта МУП «УКТ» с начальной ценой 2 миллиона 628 тысяч рублей.