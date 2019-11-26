Москва, 26 ноября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. «Мы сегодняшним днём начинаем работу по празднованию этой большой даты (300-летия РАН) и в рамках этих мероприятий обсуждаем главную тему дня — о выдающихся наших президентах Академии наук», — заявил на Президиуме РАН во вторник, 26 ноября, вице-президент РАН академик Юрий Балега.

Здание Академии наук в Санкт-Петербурге (арх. Д. Кваренги)

До самого юбилея ещё несколько лет, тем не менее к 2024 году необходимо подготовиться. В числе планируемых мероприятий Международный научный форум, создание документальных фильмов об Академии наук и выдающихся ученых РАН, масштабная юбилейная выставка, присуждение премий за научные достижения, выездное заседание Президиума в Санкт-Петербурге, где начала свою жизнь российская научная элита. Немало и практических задач или, как сформулировал вице-президент, «два практических «куска» в этой программе»:

»Это ремонтно-восстановительные работы по объектам в РАН, капитальный ремонт здания, в котором мы находимся, ремонтно-восстановительные работы в здании на Ленинском, 14, ремонтно-восстановительные работы по Владивостоку, Новосибирску и Екатеринбургу. Проведение ремонтно-восстановительных работ в мемориальных музеях и музеях-квартирах выдающихся учёных, реставрация исторического здания Академии наук в Санкт-Петербурге, правда, непонятно какого — это предложение Минобразования ещё не обсудили, — и учреждение Аллеи Памяти выдающихся учёных-членов РАН в честь 300-летия», — сообщил Юрий Балега.

Лица в напудренных париках и обычных костюмах нашего времени смотрят на нас со страниц изданной при участии Архива РАН, Пушкинского дома и других организаций брошюры «Президенты Академии наук». Этих лиц всего 20, начиная с Лаврентия Блюментроста и заканчивая академиком Юрием Осиповым. Почему-то два последних президента РАН, академики Владимир Фортов и нынешний её глава Александр Сергеев в их число не вошли.

Первый президент Академии наук с 1725 по 1733 гг. Л.Л.Блюментрост

Что до вошедших в издание, то на Президиуме особо отметили двоих президентов в связи с юбилеями: 150 лет со дня рождения президента АН СССР с 1936 по 1945, академика Владимира Комарова и 120-летие президента АН СССР с 1951 по 1961 академика Александра Несмеянова.

Академик Владимир Леонтьевич Комаров (1869−1945) был выдающимся ботаником. Он со студенческой скамьи участвовал в революционном движении, отчего попал под надзор полиции и не получил по окончании университета «сертификат благонадежности». Не смог остаться работать в столице и вынужден был уехать на Дальний Восток в экспедицию. Несколько лет изучал там растения, открыл десятки новых видов, подробно их описал.

Президент АН СССР с 1936 по 1945 гг. В.Л.Комаров
«Это совершенно пионерские работы по ранее неизученной флоре этих регионов, — отметил академик Андрей Адрианов, рассказав ещё о нескольких экспедициях академика Комарова, — в 1908 — 1909 году прошёл по Камчатке, в 1913 году работал в Южном Приморье, а уже, будучи членом Академии наук, в 1926 году организовал экспедицию в Японию… Эти экспедиции не прошли даром, они сформировали его чёткое убеждение, что необходима не только инвентаризация флоры империи, а потом Советской России, но нужна и организация отдельных баз и филиалов на этой огромной территории, которые могли бы быть центрами науки в регионах».

Эту идею академик Комаров реализовал на посту президента АН СССР. И даже во время Великой Отечественной войны создавал научные филиалы Академии наук. Огромной заслугой его считают то, что с 1931 по 1939 годы усилиями Комарова финансирование АН СССР увеличилось в 25 раз. Возможно, это внесло свой ощутимый вклад и в общую Победу СССР над фашизмом. К сожалению, теперь могила выдающегося главы Академии наук на Новодевичьем кладбище в полном запустении, нуждается в ремонте памятник. Что, видимо, к 300-летию РАН будет исправлено.

Имя академика Александра Николаевича Несмеянова (1899−1980), возглавлявшего АН СССР одно десятилетие с 1951 года, не менее славно, чем его предшественника.

Президент АН СССР с 1951 по 1961 гг. академик А.Н.Несмеянов

Он мог бы сделать и больше для науки, если бы не конфликт с Хрущёвым из-за какого-то лысенковца, которого учёный отказался продвинуть. Это не удивляет: Несмеянов сам был истинным учёным, первооткрывателем. Металлоорганика — новое направление, созданное академиком Несмеяновым. И, кстати, известный ныне термин «точки роста» придумал тоже он. Немало прорывных открытий было совершено благодаря академику Несмеянову в военные годы в его институте ИОХе (Институт органической химии РАН).

«Например, был создан уникальный клей Назарова, который позволял склеивать металлические конструкции прямо на поле боя, или, например, известный «Бальзам Шостаковского», который обладал прекрасными ранозаживляющими свойствами и использовался для лечения раненых, ещё 10 лет назад его можно было купить в аптеках: он не утратил своих свойств», — рассказал об учёном академик Михаил Егоров.

Умение не только совершать открытия, но «организовывать науку» и «держать позицию перед властями» особо отметил у бывших президентов РАН академик Роберт Нигматулин. Это качество в полной мере было присуще и Владимиру Комарову, и Александру Несмеянову. Отчего, считает академик Нигматулин, эти президенты Академии наук вошли в историю, да и сегодня подают пример всем нам.

Хочется надеяться, что нынешнему руководству РАН удастся реализовать все юбилейные планы к 300-летию Академии. А стоящие у ворот исторического особняка на Ленинском проспекте скульптуры снимут, наконец, свои печальные саваны, маскирующие ветхость и повреждения фигур. Даже не вспомнить, чьих — так давно закрыты.