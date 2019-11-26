Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.

Raialyoum.com Самолет Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai

ИА REGNUM ранее сообщало, что авиалайнер Boеing 737−800, летевший из ОАЭ в Ростов-на-Дону, рухнул в марте 2016 года. Экипаж пытался посадить воздушное судно в ростовском аэропорту при плохих погодных условиях. Авиакатастрофа унесла жизни 62 человек.

После трагедии авиакомпания Fly Dubai временно приостанавливала авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Дубаем. Не так давно авиаперевозчик заявил о возобновлении полетов.