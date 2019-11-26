Энергодар, Запорожская область, 19 апреля, 2024, 09:59 — ИА Регнум. В Запорожской области город Энергодар с населением более 54 тысяч человек, и окрестные населённые пункты 19 апреля остались без света. Об этом сообщили в городской администрации.

Александр Полегенько/ТАСС

«Ночью произошло аварийное отключение высоковольтной линии 171, идущей с Мелитополя. Энергодар и близлежащие населённые пункты остались без электроэнергии», ― говорится в сообщении в Telegram-канале «Энергодарский связной».

В администрации уточнили, сейчас без электричества остаются I–II микрорайоны города. Специалисты выясняют причины аварийного отключения.

Как сообщало ИА Регнум, без электричества жители Энергодара и близлежащих населённых пунктов остались 16 апреля. Произошло аварийное отключение высоковольтной линии, идущей из Мелитополя.

Также света в домах горожан не было 13 апреля. Причиной отключения электроэнергии стала авария на подстанции за Мелитополем.

4 апреля отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения Запорожской атомной электростанции. В тот же день гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал прекращение электроснабжения станции по одной из веток ЛЭП реальной угрозой. Глава организации заявил, что оно прекратилось после того, как сотрудники агентства сообщили о «военной активности» в регионе.