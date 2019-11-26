Москва, 26 ноября, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Больше половины жителей России в возрасте 18−24 лет хотели бы жить за рубежом, сообщает 26 ноября «Левада-центр».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Социологи отмечают, что среди молодёжи усиливаются эмигрантские настроения и что в сентябре текущего года 53% жителей РФ указанного возраста «выразили желание переехать за границу на постоянное место жительства».

Отмечается также, что тех, кто хочет эмигрировать, стало больше среди респондентов с высшим образованием. Опрос проводился 26 сентября — 2 октября 2019 г. с участием 1 601 человека.

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