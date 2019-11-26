Старикам здесь не место: скандал в Пенсионном фонде Крыма
Симферополь, 26 ноября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Жители Симферополя сняли на видео, как сотрудница местного пенсионного фонда кричит на пожилую женщину, отказываясь помочь ей с записью, передаёт 26 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Горожане опубликовали ролик в паблике: «Чёрный список Симферополя».
Большинство симферопольцев негативно отреагировали на поведение сотрудницы.
Нашлись и те, кто встали на защиту сотрудников госучреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы Севастополя Михаил Развожаев принёс извинения за хамство своих подчинённых, сообщив, что сотрудники департамента по имущественным и земельным отношениям позволили себе недопустимую форму общения с гражданами в социальных сетях.
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