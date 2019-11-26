Симферополь, 26 ноября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Жители Симферополя сняли на видео, как сотрудница местного пенсионного фонда кричит на пожилую женщину, отказываясь помочь ей с записью, передаёт 26 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионерка

Горожане опубликовали ролик в паблике: «Чёрный список Симферополя».

«Сегодня в пенсионном фонде на Киевской сотрудница кричит на бабушку 80 лет. Люди вокруг остались в недоумении, ведь женщине престарелого возраста сказали завести личный кабинет, но в силу возраста она не понимала, зачем он ей, и отказывалась его заводить. Сотрудница продолжала разговаривать с ней в таком тоне, пока женщина не ушла. В наше время в бюджетных учреждениях работают несдержанные люди, которые срываются на гражданах», — отметил автор ролика.

Большинство симферопольцев негативно отреагировали на поведение сотрудницы.

«Нужно быть лояльнее к пожилым людям, многие из них вообще не понимают всё, что связано с компьютерами, так как их у них вообще нет… Стыдно за таких работников, которые не могут помочь пожилым людям», — пишет Надежда А.

Нашлись и те, кто встали на защиту сотрудников госучреждения.

«Это недоработка системы. Всем от 60 лет надо создавать самим эти кабинеты. Чтоб сотрудники создавали сами по паспорту и к их номеру прикрепляли телефона», — написал Дмитрий П.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы Севастополя Михаил Развожаев принёс извинения за хамство своих подчинённых, сообщив, что сотрудники департамента по имущественным и земельным отношениям позволили себе недопустимую форму общения с гражданами в социальных сетях.

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