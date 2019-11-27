Киев, 27 ноября, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Как только у президента США освободятся руки, занятые сейчас противоборством с импичментом, он будет иметь полное право как следует встряхнуть украинское руководство. О том, почему именно постмайданная Украина может стать одним из первоочередных получателей трамповской мести, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

President.gov.ua Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Украина злит Дональда Трампа давно, ещё с того времени, как он только намеревался стать президентом. Ставка на политических противников Трампа и уверенность в их победе была в Киеве столь высока, что, по воспоминаниям американских очевидцев, посольство Украины даже считало зазорным для себя встречаться с сенаторами-республиканцами. Это было нелогичным и контрпродуктивным со всех точек зрения, ведь сенаторы не вылетают со своих кресел в случае проигрыша кандидата от их партии на выборах, но слова из этой песни не выкинешь.

Поведение Украины даже позволило Трампу использовать риторику под общим названием «Украинагейт», подразумевая именно украинское влияние, включая, по-видимому, взятки, на минувшие американские выборы. Что интересно, даже в нынешних коловращениях вокруг попытки импичмента замечены лоббисты украинских интересов. Замечены настолько, что уже и телеканал Fox осторожно замечает, что «некоторые люди могут назвать это шпионажем». Послужной список Украины в глазах Трампа растёт, импичмент, не имеющий под собой достаточных оснований, обречён на провал, так что украинский президент правильно расточает поклоны и слова благодарности американскому коллеге — а может, и помилует?

Читайте статью Андрея Ганжи «Украинской власти надо молиться за американских «демократов»».