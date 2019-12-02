Париж, 3 декабря, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Решение Евросоюза начать разработку собственной системы противоракетной обороны инициаторы объясняют необходимостью достичь большей самостоятельности и не зависеть от США в вопросах безопасности. Почему заявленная цель не может быть достигнута сколь угодно мощной европейской ПРО, объясняет в своей статье автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

Идейным вдохновителем европейской ПРО в её нынешнем варианте можно назвать президента Франции Эммануэля Макрона с его заявлениями о «Европе, защищающей себя самостоятельно». Неудивительно поэтому, что и разрабатывать комплексную оборону ЕС от нападения с воздуха намеревается французская компания Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA), хотя и в содружестве с другими крупными фирмами аэрокосмической отрасли. Координировать же весь процесс будет Франция. На уровне политических амбиций инициатива построения собственной ПРО выглядит понятной, но вот заявленные цели вряд ли могут быть достигнуты. Ведь усиленная европейская оборона в рамках системы стратегического баланса будет выглядеть не более чем «щитом», провоцирующим его обладателя на безнаказанный, по его мнению, удар.

А то, что создавший такой щит берёт на себя и всю ответственность, с ним связанную, играет на руку как раз США. Ведь России, у которой под боком и развернутся все упомянутые работы по обороне, придётся отреагировать, переключив часть возможностей по стратегическому сдерживанию на эту структуру. Так что безопасность Евросоюза вряд ли изменится от этого в лучшую сторону. Особенно с учётом возможностей по преодолению обороны противника, которыми обладают современные российские системы вооружений.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Гигантское радиоактивное цунами может смыть Западную Европу».