Москва, 6 декабря, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Социализм как государственное устройство оказался привлекательным для половины жителей российских городов, таковы данные опроса АКСИО-8, который прошел по России с участием почти 86 тысяч человек. Результаты опроса опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №15 о том, при какой власти хотелось бы жить, в зависимости от типа населенного пункта, в котором проживает респондент, %

Чуть реже, чем при социализме, горожане хотят жить, как при социал-демократах. Авторы исследования, указывая, что в Европе у власти находятся социал-демократы, предполагают, что такие предпочтения горожан связаны с наибольшей распространенностью «западнических» взглядов именно в городах. В то время как на селе ситуация обратная, там, скорее, хотят жить, как при социализме.

Вместе с тем граждане России, независимо от типа своего населенного пункта, предпочли бы социалистическое устройство любому другому. Особенно сильны такие настроения в деревнях и на селе.