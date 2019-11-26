Вильнюс, 26 ноября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Тысячи протестующих земледельцев на сотнях тракторов по всей Литве сегодня, 26 ноября, парализовали движение в крупных городах страны, протестуя против повышения налогов, увеличения акцизов на дизельное топливо и низких закупочных цен на сельхозпродукцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Предупредительная акция протеста прошла под лозунгом «Литва — твоя деревня вымирает».

Трактор

Колонна из более 50 тракторов в сопровождении полиции в течение почти двух часов ездила по центру Вильнюса, фактически парализовав движение в городе. Огромные заторы образовались у кольца Педагогического института, на проспекте Конституции и других улицах. Похожая картина наблюдалась в Каунасе, Клайпеде и других городах.

Земледельцы протестовали против предложений с 2020 года увеличить налоги для самозанятых по индивидуальной деятельности, повышения акциза на дизельное топливо, налога на землю и низких закупочных цен. Если власти проигнорируют положение фермеров, то в декабре они пообещали заблокировать все подъезды к парламенту страны, пригнав в столицу Литвы сотни единиц тяжёлой сельскохозяйственной техники.