Ярославль, 26 ноября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Бывший директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елена Скоробогатова подозревается в присвоении и растрате денежных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области. В отношении бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело.

Yarregion.ru Елена Скоробогатова

«По данным следствия, в 2017 году подозреваемая фиктивно трудоустроила в возглавляемое ею учреждение своего знакомого, заведомо зная о том, что принятый на работу гражданин фактически не будет исполнять возложенные на него обязанности, при этом получая заработную плату. В результате указанных действий департаменту, за счет которого в период с апреля 2017 года по июль 2019 года гражданину выплачивались денежные средства, был причинен материальный ущерб на сумму около 1 миллиона 100 тысяч рублей», — сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ярославской области.

На данный момент Елена Скоробогатова находится в статусе задержанной, суд определяет для нее меру пресечения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа по подозрению в получении взяток были задержаны заместитель директора департамента госжилнадзора Анна Ампольская и занимавший аналогичную должность до нее Олег Бойченко. На данный момент они продолжают оставаться под стражей. Их бывший начальник Елена Скоробогатова покинула пост директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области в начале сентября 2019 года.