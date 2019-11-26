Санкт-Петербург, 26 ноября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности, бывший сотрудник Федеральной службы охраны Валерий Пикалёв, а также замминистра просвещения Ирина Потехина, о скором приходе которых в Смольный стало известно накануне, разделят между собой обязанности Любови Совершаевой, возвращающейся в полпредство президента по СЗФО.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщает источник интернет-издания «Фонтанка.ру», как ожидается, новые вице-губернаторы Пикалёв и Потехтина поделят между собой ключевые направления, находившиеся до недавнего времени в сфере ответственности Совершаевой. В частности, Пикалев возглавит администрацию губернатора города, а Потехина возьмет на себя медиасферу, молодежную политику, а также общее и среднее образование.

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Напомним, в понедельник стало известно, что вице-губернатор Любовь Совершаева в ближайшее время покидает свой пост, который она занимала 11 месяцев, и возвращается на старую должность заместителя полпреда президента по СЗФО.

Кроме того, на работу в Смольный приходят два новых человека — вице-губернатор Ленинградской области, бывший сотрудник ФСО Валерий Пикалёв и московская коллега Александра Беглова Ирина Потехина.