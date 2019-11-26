Москва, 26 ноября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. На 1 июля 2019 года в России обеспеченность легковыми машинами населения составляла 306 единиц на тысячу жителей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Cezary Piwowarski Автомобили

Показатель обеспеченности оказался выше общероссийского в пяти городах. Больше всего он в Самаре. Здесь он равен 344 штук на 1000 жителей. Далее идёт Краснодар — 343 автомобиля. В тройке наиболее обеспеченных машинами городов России оказался Санкт-Петербург с показателем 330 машин на тысячу населения.

Обеспеченность автомобилями в Воронеже и Екатеринбурге одинаковая — 315 штук.

Напомним, на 1 июля текущего года самой распространённой легковой машиной в Москве стала южнокорейская модель Hyundai Solaris.

Читайте также: Экспорт легковых авто из РФ за восемь месяцев вырос на треть