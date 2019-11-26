Москва, 26 ноября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Медики выяснили, что злоупотребление мандаринами может быть опасно. То есть в принципе-то мандарины полезны и в разумных количествах несут здоровью только пользу. Но если питаться ими постоянно в огромных количествах, то можно нанести вред, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предупреждение врачей.

Мандарины

«Здравствуйте, Капитан Очевидность! Это же прописная истина — то же самое можно сказать абсолютно про любой другой продукт или напиток.

Если съесть десять килограммов яблок с пятью килограммами морепродуктов и запить это шестью литрами крепкого кофе, наверное, любому человеку станет плохо.

Разумная достаточность в питании — совершенно очевидная вещь, напоминать о которой, конечно, необходимо. Но делать из этого сенсацию не стоит, бессмысленно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи предупредили, что мандарины содержат большое количество клетчатки, поэтому злоупотребление этим фруктом может привести к развитию различных заболеваний.

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