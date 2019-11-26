Минск, 26 ноября, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Выступая 26 ноября в президентском дворце на церемонии вручения наград спортсменам и тренерамАлександр Лукашенко иронично предложил переодеть в женское самого богатого белорусского бизнесменаАлександра Мошенского и отправить выступать на соревнования по гребле вместо ушедшей из «большого спорта» Екатерины Карстен. Об этомсообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Цитата из к/ф «Матч». Реж. Андрей Малюков. 2012. Россия, Украина Киевские футболисты, участники «матча смерти» со сборной зенитчиков Люфтваффе в оккупированном Киеве летом 1942 года

Александр Мошенский возглавляет ТОП-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Белоруссии. Помимо таких активов, как «Санта Бремор», он также председатель «Белорусской федерации гребли».

С уходом взращённых ещё при СССР спортсменов сборная постсоветской республики стала снижать результативность выступлений. Лукашенко признался, что спорт для него имеет особое значение: «Это война. Потому что спорт стал политикой».

«Катюша Карстен ушла, хоть ты Мошенского в лодку сейчас сажай, парик надевай — и пускай гребет вместо Карстен», — заявил Лукашенко, сетуя на дефицит кадров накануне летней Олимпиады в Токио.

Лукашенко в очередной раз заявил о дискриминации спортсменов постсоветской Белоруссии. В качестве примера он указал на прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, дисквалифицированного за употребление допинга, отметив: «Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь».