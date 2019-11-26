Киев, 26 ноября, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным вечером 25 ноября стороны обсуждали энергетические вопросы.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нам нужно договориться о новом долгосрочном газовом договоре, это вопрос энергетической безопасности всей Европы», — заявил Зеленский.

Другие подробности он не уточнил.

Эксперты в телеэфирах уже задаются вопросом, означает ли заявление Зеленского, что Украина возвращается к закупкам у России газа напрямую.

Напомним, что информацию о том, что Зеленский и Путин накануне обсуждали газовую проблематику, на Украине также восприняли критически и даже посоветовали президенту оставить тему газа «профессионалам из «Нафтогаза Украины».