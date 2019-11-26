Санкт-Петербург, 26 ноября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В эпоху информационных войн и фейковых новостей журналистам различных стран мира необходимо вывести сотрудничество на принципиально новый уровень — и этой задаче служат, в частности, такие мероприятия, как проводимый в Москве XIV Международный медиа-форум «Диалог культур». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на торжественном открытии форума в зале Эрмитажного театра.

Татьяна Жаркова Первый день «Диалога культур»

«Мы живём в эпоху информационных войн, постправды, фейковых новостей. Если не остановить этот постоянный поток, мы перестанем понимать, где правда, а где ложь. Одно слово способно породить войну. Надо пытаться наладить взаимодействие между странами», — заявил Соловьев.

«Такие форумы помогают менять картину, общаться друг с другом, они позволяют нам посмотреть друг другу в глаза. И если мы будем это делать чаще, страшная и опасная ситуация в мире может измениться», — подчеркнул он.

Как отметил секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, форум смог собрать журналистов из 35 стран мира и более чем 50 регионов РФ. Общая численность участников — около 400 человек.

Джазоян призвал молодых журналистов и корреспондентов делать репортажи на основе заданных тем, а также «не просто говорить о диалоге, а создавать его самим».

27 ноября в стенах главного штаба Эрмитажа будет открыта фотовыставка «Победили вместе» с фотографиями ветеранов Второй Мировой войны, которые живут в разных уголках мира от Канады до Австралии. Она призвана рассказать журналистам о героях, победивших фашизм и подаривших человечеству мирное небо над головой.

После открытия на форуме состоялось заседание «Диалог культур и цифровые технологии — новые возможности для коммуникации в меняющемся медиапространстве».

На мероприятии выступили российские и иностранные представители медиа: такие как редактор мультимедийного отдела итальянской газеты La Repubblica Сара Бертучиолли, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, генеральный директор «78 канала» Александр Анучкин, президент исследовательского холдинга Romir Андрей Милёхин и многие другие.

27 ноября состоятся ещё два заседания: «Русские медиа за рубежом: реалии и перспективы в современном медиапространстве» при участии руководителей и представителей зарубежных русских СМИ и «Диалог на практике в медиапространстве Евразии», где будут представлены созданные на форуме трансграничные проекты.