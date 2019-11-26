Барнаул, 26 ноября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») сомневается, что можно переесть мандаринов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что в день лучше съедать не более четырёх таких фруктов, он пояснил, что опасность таит в себе лишь употребление в пищу исключительно только одних мандаринов:

Мандарины

«Малополезная информация — всё, что можно сказать об этой новости. Общеизвестно, что чрезмерное употребление каких-либо продуктов является небезопасным и может нанести вред здоровью, так что и откровения про мандарины явно нельзя отнести к разряду сенсаций. В самом организме заложена система защитных механизмов, препятствующих избыточному поступлению питательных веществ. Прежде всего, появляется чувство насыщения, после чего человек отказывается от приема пищи, какой бы вкусной она не была. В случае мандаринов можно со всей уверенностью сделать вывод, что опасность таит лишь употребление в пищу исключительно только одних мандаринов.

Что касается «безопасного» количества мандаринов, определенного авторами новости в четыре штуки в день, то это крайне некорректное утверждение, которое ни в коем случае нельзя рассматривать всерьез. Ведь как сами мандарины бывают разных сортов и размеров, так и человеческая популяция отличается крайним разнообразием. Так что определить безопасное количество мандаринов можно, но лишь очень приблизительно. А лучше не заниматься бесполезными вычислениями».

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на врачей и экспертов сообщили об опасности употребления мандаринов, отмечали, что норма их употребления должна составлять не более четырёх в день.

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