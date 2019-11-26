Варшава, 26 ноября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Обозреватель польского еженедельника NiedzielaМатеуш Вырвич, выступая в эфире«Польского радио 24» призвал снести Дворец культуры и науки в центре Варшавы, и построить на его месте триумфальную арку в честь так называемой «Варшавской битвы» 1920 года, когда было остановлено наступление Красной Армии.

Maksym Kozlenko Дворец культуры и науки в Варшаве

«У меня есть такая идея: снести Дворец культуры и в этом месте поставить триумфальную арку или другую конструкцию, которая особым образом будет увековечивать память 1920 года, этого великого дела остановки большевиков в Польше против агрессии в Европе», — сказал журналист.

С идеей построить триумфальную арку в честь «чуда на Висле» 1920 года выступали и другие — политики и общественные деятели. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Но они при этом не предлагали сносить Дворец культуры и науки.

По мнению Вырвича, это нужно было сделать ещё в 1989 году. При этом журналист признал, что на эту тему в обществе есть разные мнения. Для левых в Польше 1920 год ассоциируется с агрессией и авторитаризмом польского государства под руководством Юзефа Пилсудского.

Другой публицист, Марек Круль, посетовал, что согласно результатам опросов 34% поляков выступают против строительства такой триумфальной арки. «Мне кажется, что это число советских поляков. Это широко понимаемая группа людей, которые мысленно являются детьми ПНР», — сказал он.

«Варшавской битвой» или «чудом на Висле» называют эпизод советско-польской войны, когда в августе 1920 года, когда польская армия, усиленная добровольцами польского происхождения из Франции и США, остановила наступление Красной Армии.

Стоящий в центре Варшавы Дворец культуры и науки, построенный в качестве подарка польскому народу от Советского Союза в 1952—1955 годах, в народе называют «дворцом Сталина». После восстановления польского буржуазного государства дворец предлагали снести, но в итоге возобладало более коммерчески оправданное предложение сохранить дворец, «подавив» его постройкой высотных зданий рядом с ним.