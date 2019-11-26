Рязань, 26 ноября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Повышение денежного вознаграждения за добычу лисицы одобрили 26 ноября на заседании правительства Рязанской области. Эта мера позволит контролировать распространение бешенства в регионе.

Tambako The Jaguar Лиса

Вместо выдаваемых ранее 150 рублей, теперь за каждую тушку животного охотник сможет получить по 750 рублей. Для получения вознаграждения необходимо будет предъявить охотничий билет, выданный на территории Рязанской области.

«Эта инициатива, на наш взгляд, окажет положительное влияние на проводимые профилактические мероприятия по борьбе с бешенством диких и домашних животных и снизит риск распространения инфекции, — уточнила начальник главного управления ветеринарии Рязанской области Людмила Гаврикова.

По информации министерства природопользования области, численность лисицы в регионе снизилась с 4,2 до 2,6 тысячи особей, при этом требуется ещё уменьшить поголовье на 506 особей. Для этого в региональной программе «Развитие государственной ветеринарной службы» предусмотрено 380 тысяч рублей, сообщает издание «Рязанские ведомости».