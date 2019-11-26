Рязанским охотникам увеличили вознаграждение за добытых лис
Рязань, 26 ноября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Повышение денежного вознаграждения за добычу лисицы одобрили 26 ноября на заседании правительства Рязанской области. Эта мера позволит контролировать распространение бешенства в регионе.
Вместо выдаваемых ранее 150 рублей, теперь за каждую тушку животного охотник сможет получить по 750 рублей. Для получения вознаграждения необходимо будет предъявить охотничий билет, выданный на территории Рязанской области.
По информации министерства природопользования области, численность лисицы в регионе снизилась с 4,2 до 2,6 тысячи особей, при этом требуется ещё уменьшить поголовье на 506 особей. Для этого в региональной программе «Развитие государственной ветеринарной службы» предусмотрено 380 тысяч рублей, сообщает издание «Рязанские ведомости».