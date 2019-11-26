Страшное ДТП в Томской области: есть погибшие
Томск, 26 ноября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.
Пресс-служба УМВД России по Томской области
ДТП с погибшими в Томской области
Смертельная авария произошла днём 26 ноября на 214 километре дороги Томск — Каргала — Колпашево. Столкнулись две встречных иномарки — Toyota Corona и Nissan Note.
Водитель и пассажир «Тойоты», а также пассажир «Ниссана» погибли на месте.
Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в ДТП с автобусом в Уфе возросло до 11 человек.