Томск, 26 ноября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

Пресс-служба УМВД России по Томской области ДТП с погибшими в Томской области

Смертельная авария произошла днём 26 ноября на 214 километре дороги Томск — Каргала — Колпашево. Столкнулись две встречных иномарки — Toyota Corona и Nissan Note.

Водитель и пассажир «Тойоты», а также пассажир «Ниссана» погибли на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в ДТП с автобусом в Уфе возросло до 11 человек.