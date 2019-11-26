Багдад, 26 ноября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Демонстранты перекрыли ряд мостов и дорог в иракском городе Наджаф, об этом 26 ноября сообщает Al Arabia.

Nathan Keirn Протест

По официальным данным, в ходе столкновений манифестантов с полицией несколько граждан получили ранения, в том числе фиксировалась асфиксия из-за применения слезоточивого газа для разгона митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Причиной недовольства жителей ряда городов страны вызвано высоким уровнем коррупции, а также безработицей.