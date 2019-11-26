Челябинск, 26 ноября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В Челябинской области суд снова оправдал гражданина, ранее осуждённого за убийство девочки 2003 года рождения, Судебный орган не признал, что И. покушался на её изнасилование, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Преступление было совершено утром 24 июля 2017 года. Как отмечают в прокуратуре, И. собирался изнасиловать девочку, но из-за её активного сопротивления не смог этого сделать. Он несколько раз ударил её ножом, из-за чего жертва скончалась.

Областной суд признал его виновным только в убийстве. В апреле 2019 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России отменила этот приговор. 26 ноября прозвучал новый гражданин по-прежнему признан виновным лишь в убийстве без покушения на изнасилование. Ему назначено 14 лет лишения свободы, из которых пять лет он проведёт в тюрьме.