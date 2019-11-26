Тегеран, 26 ноября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. 25 ноября начальник Службы дорожной полиции Ирана генерал Камаль Хадинафар сообщил, что, несмотря на повышение цен, потребление бензина в Иране выросло за последние два дня. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Цена бензина

По словам генерала, среднесуточное потребление бензина выросло с 94 до 105 миллиона литров. В то же время, потребление сжиженного природного газа также выросло на 2 млдрд. кубометров (10%) за последние двое суток.

«Повышение цен не сказалось на потреблении топлива», — отметил Камаль Хадинафар.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено, по меньшей мере, 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны. США и страны Евросоюза выразили поддержку протестующим.